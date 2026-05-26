Норвегія викликала російського дипломата через погрози новими ударами по Києву

Міністерство закордонних справ Норвегії викликало російського дипломата через погрози новими ударами по Києву та заяви щодо іноземного персоналу в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 26 травня заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

Що заявили у Норвегії

За словами міністра, російського дипломата викликали для висловлення офіційного протесту.

У МЗС Норвегії заявили, що Росія останніми днями робила погрози іноземному персоналу, який перебуває в Україні.

Також Осло засудило масштабні атаки РФ на Київ упродовж вихідних.

Що сказали про атаки РФ

У заяві норвезького МЗС наголосили, що Росія здійснила масовані удари дронами та вперше застосувала ракету "Орєшнік" проти Києва та Білої Церкви.

"Це неприйнятно", – заявили у зовнішньополітичному відомстві Норвегії.

