Норвегія викликала російського дипломата через погрози новими ударами по Києву
Міністерство закордонних справ Норвегії викликало російського дипломата через погрози новими ударами по Києву та заяви щодо іноземного персоналу в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 26 травня заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.
Що заявили у Норвегії
За словами міністра, російського дипломата викликали для висловлення офіційного протесту.
У МЗС Норвегії заявили, що Росія останніми днями робила погрози іноземному персоналу, який перебуває в Україні.
Також Осло засудило масштабні атаки РФ на Київ упродовж вихідних.
Що сказали про атаки РФ
У заяві норвезького МЗС наголосили, що Росія здійснила масовані удари дронами та вперше застосувала ракету "Орєшнік" проти Києва та Білої Церкви.
"Це неприйнятно", – заявили у зовнішньополітичному відомстві Норвегії.
