Каллас застерігає ЄС від прямих переговорів з Росією без чітких умов

Висока представниця ЄС Кая Каллас застерігає окремі країни від самостійних переговорів із Росією без узгодженої європейської позиції.

"Ми обговоримо наші основні інтереси щодо Росії. У мирних переговорах зараз мало що відбувається, і ми також бачимо на полі бою, що Росія просідає, тому це справді місце для обговорення з міністрами закордонних справ наших основних інтересів та основних запитів до Росії, бо як тільки ми сядемо за стіл переговорів, має бути дуже чітко зрозуміло, що ми там робимо", – зазначила Каллас п еред початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС на Кіпрі.

Каллас наголосила, що головним інтересом Євросоюзу є досягнення тривалого та сталого миру, який обов’язково має включати відповідальність Росії за агресію.

"Тільки Україна та Росія можуть вести переговори та домовлятися, але є багато речей, які турбують Європу", - зазначила вона, підкресливши, що санкції залишаються одним із ключових важелів впливу ЄС на Москву.

Не потрапити в російську пастку

Каллас застерегла від внутрішніх суперечок у ЄС щодо того, хто саме має представляти Європу в можливих переговорах із Росією, назвавши це ризиком, який може грати на користь Кремля.

"Переговори – це завжди командна робота. Бувають "хороші поліцейські або погані поліцейські". Але має бути стратегія, коли сідаєш за стіл переговорів. Це набагато важливіше", - сказала вона.

Вона також нагадала, що як висока представниця ЄС уже виконує функцію представлення Європи відповідно до європейських договорів.

За словами Каллас, початковий перелік вимог до РФ вона сформувала ще в лютому, і він є "максималістським", хоча аналогічний підхід, на її думку, застосовує і сама Росія.

Серед ключових вимог ЄС вона назвала дотримання міжнародних зобов’язань Росії щодо суверенітету сусідів, виведення військ із територій Грузії та Молдови, а також інші дзеркальні умови, які можуть висуватися і до України, зокрема щодо параметрів її оборонних спроможностей.

Сила Європи - в єдності

Каллас також застерегла окремі держави-члени ЄС від самостійних переговорів із Росією, наголосивши, що це послаблює позицію Європи.

"Окремо ми набагато слабші, ніж разом", - підсумувала вона.

Яка може бути проблема в самому факті перемовин? Ну, зрозуміло, вбивають же нас. І відволікаємо сили від нападу на Європу.
28.05.2026 10:31 Відповісти
Проблеми можуть бути різні. Може поїхати Фіцо і щось напідписувати. Можуть поїхати парламентарі. Потрібно все узгоджувати з представництвами ЄС, які відповідають за зовніцшні відносини. Зрозуміло що вбивають українців і це стало можливим після виборів 2019 року, коли замість "Армії, мови, віри" вибрали "перестать стрелять", "сойдемся посередінє", асфальт. Знищили всі ракетні програми і розмінували наші мінні поля...
28.05.2026 10:37 Відповісти
5-й рік в них нема єдиної позиції. То вже й не буде, скільки б круглих столів/самітів/конференцій не збирали.
28.05.2026 10:35 Відповісти
Ви подивилися скільки країх входить до ЄС? А там крім мадяр ще є словаки, болгари та інші, які мають свої позиції і яких годує з руки росія. Тут в Україні третя частина не те, що не має позиції, а воює проти України (частина Донецької, Луганської, Херсонською, Запорізької областей і Крим). А меншість - "нова еліта" тирить мільярди, то чого Ви хочете від європейців?
28.05.2026 10:40 Відповісти
То як ми зібрались туди вступати, коли половина членів нас там не бачить? Чи ЄС просто повісило морквинку перед осликом і час від часу її оновлює, коли попередня всихає, але згодувати її осликові не дозволено?
28.05.2026 10:42 Відповісти
казки про ес ще ходять українськими просторами і досить ще зростає на землі лопухів що їдять ті казки і свято вірять,бо їм життєвонеобхідно в щось вірити.....
28.05.2026 11:04 Відповісти
 
 