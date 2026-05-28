Каллас застерігає ЄС від прямих переговорів з Росією без чітких умов

Висока представниця ЄС Кая Каллас застерігає окремі країни від самостійних переговорів із Росією без узгодженої європейської позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Ми обговоримо наші основні інтереси щодо Росії. У мирних переговорах зараз мало що відбувається, і ми також бачимо на полі бою, що Росія просідає, тому це справді місце для обговорення з міністрами закордонних справ наших основних інтересів та основних запитів до Росії, бо як тільки ми сядемо за стіл переговорів, має бути дуже чітко зрозуміло, що ми там робимо", – зазначила Каллас п еред початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС на Кіпрі.

Каллас наголосила, що головним інтересом Євросоюзу є досягнення тривалого та сталого миру, який обов’язково має включати відповідальність Росії за агресію.

"Тільки Україна та Росія можуть вести переговори та домовлятися, але є багато речей, які турбують Європу", - зазначила вона, підкресливши, що санкції залишаються одним із ключових важелів впливу ЄС на Москву.

Не потрапити в російську пастку

Каллас застерегла від внутрішніх суперечок у ЄС щодо того, хто саме має представляти Європу в можливих переговорах із Росією, назвавши це ризиком, який може грати на користь Кремля.

"Переговори – це завжди командна робота. Бувають "хороші поліцейські або погані поліцейські". Але має бути стратегія, коли сідаєш за стіл переговорів. Це набагато важливіше", - сказала вона.

Вона також нагадала, що як висока представниця ЄС уже виконує функцію представлення Європи відповідно до європейських договорів.

За словами Каллас, початковий перелік вимог до РФ вона сформувала ще в лютому, і він є "максималістським", хоча аналогічний підхід, на її думку, застосовує і сама Росія.

Серед ключових вимог ЄС вона назвала дотримання міжнародних зобов’язань Росії щодо суверенітету сусідів, виведення військ із територій Грузії та Молдови, а також інші дзеркальні умови, які можуть висуватися і до України, зокрема щодо параметрів її оборонних спроможностей.

Сила Європи - в єдності

Каллас також застерегла окремі держави-члени ЄС від самостійних переговорів із Росією, наголосивши, що це послаблює позицію Європи.

"Окремо ми набагато слабші, ніж разом", - підсумувала вона.

