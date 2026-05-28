Европа не может быть посредником в войне РФ против Украины, - глава МИД Норвегии Эйде

Европа не может выступать посредником в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Telegraph заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Эйде заявил, что Европа должна сохранять четкую позицию поддержки Украины и не пытаться одновременно выступать нейтральным посредником в переговорах с Россией.

По его мнению, континент должен играть "другую роль" по сравнению с попытками президента США Дональда Трампа выступать посредником в потенциальных мирных переговорах.

Он подчеркнул, что европейские союзники не могут совмещать военную поддержку Украины с ролью нейтрального посредника в возможном диалоге с Россией.

Позиция Норвегии

Эйде подчеркнул, что главным приоритетом для Европы должна оставаться военная и политическая поддержка Украины, а не попытки балансировать между сторонами конфликта.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

