РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11227 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
2 419 18

Европа не может быть посредником в войне РФ против Украины, - глава МИД Норвегии Эйде

Европа играет иную роль в войне в Украине — глава МИД Норвегии

Европа не может выступать посредником в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Telegraph заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Эйде заявил, что Европа должна сохранять четкую позицию поддержки Украины и не пытаться одновременно выступать нейтральным посредником в переговорах с Россией.

По его мнению, континент должен играть "другую роль" по сравнению с попытками президента США Дональда Трампа выступать посредником в потенциальных мирных переговорах.

Он подчеркнул, что европейские союзники не могут совмещать военную поддержку Украины с ролью нейтрального посредника в возможном диалоге с Россией.

Позиция Норвегии

Эйде подчеркнул, что главным приоритетом для Европы должна оставаться военная и политическая поддержка Украины, а не попытки балансировать между сторонами конфликта.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
  • В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если от Украины требуют ограничения армии - то же самое должно касаться и России, - Каллас

Автор: 

Европа (2416) Норвегия (821) переговоры с Россией (1478)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ну так - війна ж десь в Африці - не в Європі - для чого влазити
показать весь комментарий
28.05.2026 13:33 Ответить
+5
Уважно прочитали?
Бо він не це каже. Його месседж наступний: "Посередник має бути нейтральним. А Європа є і має бути цілком на боці України".
Вчіться читати поміж рядків і перекладати справжню дипломатичну мову. Інакше світом так і будуть правити популісти - "свої прості хлопці"
показать весь комментарий
28.05.2026 13:40 Ответить
+4
***** розмовлятиме тільки з такими як Орбан і тільки про умови капітуляції України. Невже це досі треба пояснювати?
показать весь комментарий
28.05.2026 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так - війна ж десь в Африці - не в Європі - для чого влазити
показать весь комментарий
28.05.2026 13:33 Ответить
Уважно прочитали?
Бо він не це каже. Його месседж наступний: "Посередник має бути нейтральним. А Європа є і має бути цілком на боці України".
Вчіться читати поміж рядків і перекладати справжню дипломатичну мову. Інакше світом так і будуть правити популісти - "свої прості хлопці"
показать весь комментарий
28.05.2026 13:40 Ответить
А в Європі шо немає нейтралів?
показать весь комментарий
28.05.2026 13:42 Ответить
***** розмовлятиме тільки з такими як Орбан і тільки про умови капітуляції України. Невже це досі треба пояснювати?
показать весь комментарий
28.05.2026 13:47 Ответить
Розжовувати ніц не треба - кацапи вже виставляли Шредера - шо ше потрібно?
показать весь комментарий
28.05.2026 13:50 Ответить
Потрібно сприймати реальність і діяти відповідно.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:55 Ответить
реальність має опцію змінюватись.

одна реальність - кацапи в Гостомелі, а інша реальність - балістика по Москві.

І в другому варіанті реальності хотєлки ***** стануть вже трохи менш значущі
показать весь комментарий
28.05.2026 13:59 Ответить
Європа у всьому "на боці України" крім головного - безпосередньої участі у війні.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:46 Ответить
А нічого що Тромб на боці Ху'йла і він вобще неадекват, то який з нього посередник?
показать весь комментарий
28.05.2026 13:42 Ответить
Спробуйте сказати це йому (чи будь кому з американських політиків) публічно і в обличчя - і зрозумієте, що може бути значно гірше. Дипломатія - це складна наука, а не "з пацанами перетерти за життя"
показать весь комментарий
28.05.2026 13:49 Ответить
Світова дипломатія закінчилась в 2014 р - Портніков
показать весь комментарий
28.05.2026 13:56 Ответить
І Ви вважаєте, що це дає право нам, чи комусь іншому поводити себе, як Трампон? Якщо навколо вас всі люди - бидло, то це не означає, що Ви маєте поводитись як бидло. Це лише означає, що треба шукати інших людей для спілкування
показать весь комментарий
28.05.2026 14:04 Ответить
Портніков - в 2014 нас кинули сильні світу цього і забили болт на міжнародне право
показать весь комментарий
28.05.2026 14:10 Ответить
Трамп чхати хотів на дипломатію, міжнародне право та взагалі на все, що не стосується грошей. Він хворий на деменцію неадекват, який обожнює нашого ворога та примушує нас до капітуляції, тому ми маємо право казати про нього все. Що ми про нього думаємо.
показать весь комментарий
28.05.2026 14:01 Ответить
Право маємо - безсумнівно. Але маємо також бути готові до наслідків. Бо все ж таки країна, якою править "хворий на деменцію неадекват" відіграє далеко не останню роль в виживанні України. І не хотілося б, щоб Трамп образився ще сильніше, чи не так?
От для цього і існує дипломатія і дипломатична мова. Бо навіть неадекват не зможе нічого "пред'явити", коли сказано все вірно і дипломатично
показать весь комментарий
28.05.2026 14:07 Ответить
Ну і ще момент: ми з вами взагалі можемо говорити, що заманеться. Ми не політики і не дипломати. А от саме політики і дипломати мають пам'ятати про те, як правильно вести перемовини і якою мовою
показать весь комментарий
28.05.2026 14:08 Ответить
Що за фактом Трамп зробив гарного путену?
Ничего.
Тисне типу на Україну, а озброєння то продає і космосом ділиться.
А тисне так, що толку-то немає.
показать весь комментарий
28.05.2026 13:57 Ответить
Він правий. Посередник це нейтральний учасник, а Європа воююча сторона.
показать весь комментарий
28.05.2026 14:16 Ответить
 
 