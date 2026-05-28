Европа не может быть посредником в войне РФ против Украины, - глава МИД Норвегии Эйде
Европа не может выступать посредником в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Telegraph заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
Эйде заявил, что Европа должна сохранять четкую позицию поддержки Украины и не пытаться одновременно выступать нейтральным посредником в переговорах с Россией.
По его мнению, континент должен играть "другую роль" по сравнению с попытками президента США Дональда Трампа выступать посредником в потенциальных мирных переговорах.
Он подчеркнул, что европейские союзники не могут совмещать военную поддержку Украины с ролью нейтрального посредника в возможном диалоге с Россией.
Позиция Норвегии
Эйде подчеркнул, что главным приоритетом для Европы должна оставаться военная и политическая поддержка Украины, а не попытки балансировать между сторонами конфликта.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
- В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.
Бо він не це каже. Його месседж наступний: "Посередник має бути нейтральним. А Європа є і має бути цілком на боці України".
Вчіться читати поміж рядків і перекладати справжню дипломатичну мову. Інакше світом так і будуть правити популісти - "свої прості хлопці"
одна реальність - кацапи в Гостомелі, а інша реальність - балістика по Москві.
І в другому варіанті реальності хотєлки ***** стануть вже трохи менш значущі
От для цього і існує дипломатія і дипломатична мова. Бо навіть неадекват не зможе нічого "пред'явити", коли сказано все вірно і дипломатично
Ничего.
Тисне типу на Україну, а озброєння то продає і космосом ділиться.
А тисне так, що толку-то немає.