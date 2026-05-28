В России ожидают от Украины "шагов навстречу" в отношении мирных переговоров.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров. Пока этого не делается", - добавил он.

Что предшествовало?

Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2 месяцев.

