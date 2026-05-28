РФ ждет "шагов навстречу" от Украины в переговорах. Они знают, что нужно сделать, - Кремль. ВИДЕО
В России ожидают от Украины "шагов навстречу" в отношении мирных переговоров.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров. Пока этого не делается", - добавил он.
Что предшествовало?
- Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2 месяцев.
И знают и делают. Сколько уже НПЗ разнесли? А более 30 тысяч васек в месяц, это что пустяки? - Нет, это кропотливая работа.
Как можно преуменьшать старания Украины, шаг за шагом идущей к достижению справедливого и стойкого мира?
Фу как невоспитанно! Мог бы похвалить!
- ну , звісно знають - потрібно по Москвабаду частіше бити !