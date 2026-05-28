РФ чекає "кроків на зустріч" від України у переговорах. Вони знають, що треба зробити, - Кремль. ВIДЕО

У Росії чекають від України "кроків назустріч" щодо мирних переговорів.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Українці знають, що їм потрібно зробити для успіху переговорів. Поки цього не робиться", - додав він.

Читайте: У РФ наполягають на виведенні ЗСУ з Донбасу: Врегулювання не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів

Що передувало?

Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2 місяців.

Читайте: Не треба квапитися за стіл переговорів на умовах РФ, - глава МЗС Швеції Стенергард