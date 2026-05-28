Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк попередив про ризик подальшого загострення бойових дій між Росією та Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою ООН.

Заклик до стриманості та повернення до переговорів

Він закликав сторони конфлікту проявити стриманість і відновити переговорний процес.

"Я настійно закликаю до стриманості. Відновіть переговори та покладіть край стражданням", – наголосив він.

Тюрк підкреслив, що нинішня ескалація призводить до зростання втрат серед цивільного населення.

Зростання втрат і вимога дотримання права

За перші чотири місяці 2026 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зросла на 21 відсоток у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. У 2026 році загинули 815 осіб, ще 4 174 були поранені. У 2025 році ці показники становили 682 загиблих і 3 453 поранених.

Більшість постраждалих зафіксовано на території, підконтрольній Україні.

Верховний комісар наголосив, що міжнародне гуманітарне право зобов’язує сторони конфлікту вживати всіх можливих заходів для захисту цивільного населення.

  • Тим часом російський терористичний режим продовжує шантажувати Україну та світ масштабними обстрілами. Тепер у Кремлі заявили, що анонсований Москвою удар по українській столиці може відбутися "будь-якої миті".

Потужно. А де заклик до росії нешайно припинити війну і вивести свої війська з теріторії України, зважаючі на міжнародні договори і норми щодо недоторканності теріторій їнших країн, на захист яких і була створена ця нікчемна оон?
28.05.2026 18:27
то Україна ескалює?
оонь як була оонью так єю і залишаеться - апендицит який давно потребує хірургічного втручянння.
28.05.2026 18:26
Головне пукнути, а далі трава не рости... Як вони вже задовбали ці кАмісари...
28.05.2026 18:25
І гумовий мерч перевірений електронікою...
показати весь коментар
28.05.2026 19:10
що то трапилося, що всі кацапські холуї знову насіли зі своїми переговорами?
невже дійсно, за літо вийдемо на токмак?
показати весь коментар
28.05.2026 18:26
Мабуть, комісар ООН, уже і охрип та посидів, отак за 11 років московської війни, волати на московію припинити убивати Українців??
28.05.2026 19:39
Сколько этот "Киса Воробьянинов" денег получает? Как говорил О. Бендер- "Главное надувайте щочеки".
28.05.2026 18:27
Який ше Тюрк - хто на кого напав? - то давіть на кацапів а не рівняйте агресора і жертву - цей світ сходить з розуму
28.05.2026 18:29
Оон мала ввести війська у Крим, коли там з'явилися умовні військові. Тепер це просто безпорадна несправедлива організація.
28.05.2026 18:37
У ООН немає військ, тебе обманули.
28.05.2026 19:52
Перепрошую; не у Крим, а ще у т.з. Придністров'я, Південну Осетію та Абхазію.
28.05.2026 20:39
Який він дурень !
28.05.2026 18:44
Він просто на зарплаті. В рублях.
28.05.2026 18:55
Навіщо платити корисному ідіоту? Корисні ідіоти роблять дурості від щирого серця.
28.05.2026 19:54
Агресор несе повну відповідальність за всіх жертв війни. Це аксіома.
П.С. В Німеччині та Японії союзники дуже переймайся цивільними жертвами, особливо в Дрездені Хіросімі та Нагасакі? Але нікому і в голову не приходило обвинувачувати США та Британію ні навіть СРСР. І це правильно. Бо інакше розмивається саме поняття жертва та агресор і агресори будуть себе виставляти жертвою і промивати мізки людям планети. І агресор не понесе справедливої кари і планета потоне в беззаконні. ООН давно перетворилися на адвоката Диявола і росія там незаконно править бал.
28.05.2026 18:55
Схожий на Лавруху - вірменського ішака і шефа алкоголічки Манькі Захєровой.
28.05.2026 18:56
та просто нах иди
28.05.2026 18:59
Він взагалі хоча б знає хто агресор, а хто жертва?
Як вже дістали ці "оонозабочені" і безпорадні базікали зі своїми ганебними порадами.
28.05.2026 18:59
З глузду з.їхав!
28.05.2026 19:01
Да, сразу видно что ТЮРК...
28.05.2026 19:14
Кінець місяця, напевно скоро зарплата то і потрібно щось пиз...ти, типу - працюємо...Оте грьобане оон і нафік комусь потрібне, і то вже давно...
28.05.2026 19:37
Та пішов ти нахєр, лиса нікчема!!!
28.05.2026 20:01
Нехай грьобаний тюрк разом зі своїми кацапами ****...є з україни, а потім перемовини, деескалація і уся їх інша хєрня оонівсько-китайська.
28.05.2026 20:16
Якшо це оонівське чмо ще не знає, то ніяких мирних перемовин не було; були лише одні претензії та ультиматуми з боку кацапії.
28.05.2026 20:34
 
 