Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк попередив про ризик подальшого загострення бойових дій між Росією та Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою ООН.
Заклик до стриманості та повернення до переговорів
Він закликав сторони конфлікту проявити стриманість і відновити переговорний процес.
"Я настійно закликаю до стриманості. Відновіть переговори та покладіть край стражданням", – наголосив він.
Тюрк підкреслив, що нинішня ескалація призводить до зростання втрат серед цивільного населення.
Зростання втрат і вимога дотримання права
За перші чотири місяці 2026 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зросла на 21 відсоток у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. У 2026 році загинули 815 осіб, ще 4 174 були поранені. У 2025 році ці показники становили 682 загиблих і 3 453 поранених.
Більшість постраждалих зафіксовано на території, підконтрольній Україні.
Верховний комісар наголосив, що міжнародне гуманітарне право зобов’язує сторони конфлікту вживати всіх можливих заходів для захисту цивільного населення.
- Тим часом російський терористичний режим продовжує шантажувати Україну та світ масштабними обстрілами. Тепер у Кремлі заявили, що анонсований Москвою удар по українській столиці може відбутися "будь-якої миті".
невже дійсно, за літо вийдемо на токмак?
оонь як була оонью так єю і залишаеться - апендицит який давно потребує хірургічного втручянння.
П.С. В Німеччині та Японії союзники дуже переймайся цивільними жертвами, особливо в Дрездені Хіросімі та Нагасакі? Але нікому і в голову не приходило обвинувачувати США та Британію ні навіть СРСР. І це правильно. Бо інакше розмивається саме поняття жертва та агресор і агресори будуть себе виставляти жертвою і промивати мізки людям планети. І агресор не понесе справедливої кари і планета потоне в беззаконні. ООН давно перетворилися на адвоката Диявола і росія там незаконно править бал.
Як вже дістали ці "оонозабочені" і безпорадні базікали зі своїми ганебними порадами.