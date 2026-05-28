Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк попередив про ризик подальшого загострення бойових дій між Росією та Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою ООН.

Заклик до стриманості та повернення до переговорів

Він закликав сторони конфлікту проявити стриманість і відновити переговорний процес.

"Я настійно закликаю до стриманості. Відновіть переговори та покладіть край стражданням", – наголосив він.

Тюрк підкреслив, що нинішня ескалація призводить до зростання втрат серед цивільного населення.

Зростання втрат і вимога дотримання права

За перші чотири місяці 2026 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зросла на 21 відсоток у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. У 2026 році загинули 815 осіб, ще 4 174 були поранені. У 2025 році ці показники становили 682 загиблих і 3 453 поранених.

Більшість постраждалих зафіксовано на території, підконтрольній Україні.

Верховний комісар наголосив, що міжнародне гуманітарне право зобов’язує сторони конфлікту вживати всіх можливих заходів для захисту цивільного населення.

Тим часом російський терористичний режим продовжує шантажувати Україну та світ масштабними обстрілами. Тепер у Кремлі заявили, що анонсований Москвою удар по українській столиці може відбутися "будь-якої миті".

