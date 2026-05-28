Послы G7 продолжают свою работу в Украине

Послы стран G7 заявили, что продолжают работать в Украине, несмотря на угрозы России нанести удары по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении стран G7, опубликованном в соцсети Х в четверг вечером.

Дипломаты остаются в столице

Представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили, что остаются в Киеве и продолжают свою деятельность.

Они также сообщили, что провели встречу с международными бизнес-ассоциациями в Украине. В ходе нее обсуждались улучшение бизнес-климата и возможности для инвестиций.

"Несмотря на российские угрозы, все страны G7 остаются в Киеве и будут продолжать свою работу по поддержке Украины!" — говорится в заявлении.

Временная поверенная США подтвердила свое присутствие в Киеве

Ранее Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис также заявила, что находится в Киеве, и подтвердила продолжение работы американской дипломатической миссии.

Что предшествовало

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США покидает Киев после российских угроз нанести удары по столице Украины.

Позже из текста комментария главной дипломатки ЕС удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева.

Впоследствии в Еврокомиссии отметили, что заявление Каллас об "эвакуации" посольства США из Киева было недоразумением.

