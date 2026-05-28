Послы G7 продолжают свою работу в Украине

Послы "большой семерки" не будут покидать Киев

Послы стран G7 заявили, что продолжают работать в Украине, несмотря на угрозы России нанести удары по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении стран G7, опубликованном в соцсети Х в четверг вечером.

Дипломаты остаются в столице

Представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили, что остаются в Киеве и продолжают свою деятельность.

Они также сообщили, что провели встречу с международными бизнес-ассоциациями в Украине. В ходе нее обсуждались улучшение бизнес-климата и возможности для инвестиций.

"Несмотря на российские угрозы, все страны G7 остаются в Киеве и будут продолжать свою работу по поддержке Украины!" — говорится в заявлении.

Временная поверенная США подтвердила свое присутствие в Киеве

Ранее Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис также заявила, что находится в Киеве, и подтвердила продолжение работы американской дипломатической миссии.

Что предшествовало

  • Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США покидает Киев после российских угроз нанести удары по столице Украины.
  • Позже из текста комментария главной дипломатки ЕС удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева.
  • Впоследствии в Еврокомиссии отметили, что заявление Каллас об "эвакуации" посольства США из Киева было недоразумением.

