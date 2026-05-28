Послы G7 продолжают свою работу в Украине
Послы стран G7 заявили, что продолжают работать в Украине, несмотря на угрозы России нанести удары по Киеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении стран G7, опубликованном в соцсети Х в четверг вечером.
Дипломаты остаются в столице
Представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили, что остаются в Киеве и продолжают свою деятельность.
Они также сообщили, что провели встречу с международными бизнес-ассоциациями в Украине. В ходе нее обсуждались улучшение бизнес-климата и возможности для инвестиций.
"Несмотря на российские угрозы, все страны G7 остаются в Киеве и будут продолжать свою работу по поддержке Украины!" — говорится в заявлении.
Временная поверенная США подтвердила свое присутствие в Киеве
Ранее Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис также заявила, что находится в Киеве, и подтвердила продолжение работы американской дипломатической миссии.
Что предшествовало
- Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США покидает Киев после российских угроз нанести удары по столице Украины.
- Позже из текста комментария главной дипломатки ЕС удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева.
- Впоследствии в Еврокомиссии отметили, что заявление Каллас об "эвакуации" посольства США из Киева было недоразумением.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль