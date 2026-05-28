2 017

Завершены аварийные работы в здании поврежденного вследствие обстрела ТЦ в Шевченковском районе, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели завершили аварийные работы в здании торгового центра в Шевченковском районе Киева, поврежденного вследствие российского обстрела.

Об этом сообщает ГСЧС Киева, передает Цензор.НЕТ.

Что сделано

Как отмечается, спасатели в течение трех дней разбирали фасадную часть здания торгового центра, в частности демонтировали поврежденные элементы облицовки и окна.

Всего разобраны и демонтированы конструкции на площади 2 900 кв. м.

К работам были привлечены 15 спасателей и 4 единицы специальной техники Главного управления.

Аварийные работы

Завершены аварийные работы в ТЦ в Киеве
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве уже трое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Автор: 

Киев обстрел
там, на верхньому поверсі, була пузата хата.
іноді заходив поїсти солянку і часто випити келих пива з сухариками.
еххххх.....
що ж тепер будееее?

але, макдік встояв.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:54 Ответить
 
 