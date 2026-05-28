Завершены аварийные работы в здании поврежденного вследствие обстрела ТЦ в Шевченковском районе, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели завершили аварийные работы в здании торгового центра в Шевченковском районе Киева, поврежденного вследствие российского обстрела.
Об этом сообщает ГСЧС Киева, передает Цензор.НЕТ.
Что сделано
Как отмечается, спасатели в течение трех дней разбирали фасадную часть здания торгового центра, в частности демонтировали поврежденные элементы облицовки и окна.
Всего разобраны и демонтированы конструкции на площади 2 900 кв. м.
К работам были привлечены 15 спасателей и 4 единицы специальной техники Главного управления.
Аварийные работы
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве уже трое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
іноді заходив поїсти солянку і часто випити келих пива з сухариками.
еххххх.....
що ж тепер будееее?
але, макдік встояв.