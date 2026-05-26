Удар РФ по Киеву: число погибших возросло до 3
В Киеве после массированной атаки 24 мая число жертв возросло до 3 человек. При разборе завалов обнаружены фрагменты тела, продолжается ДНК-идентификация.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
"В ходе проведения аварийно-спасательных работ обнаружены фрагменты тела человека, которые, вероятно, могут принадлежать жительнице полуразрушенного дома в Шевченковском районе. Женщина считается без вести пропавшей.
Для окончательной идентификации будет назначена ДНК-экспертиза", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на утро 24 мая двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Огусто
26.05.2026 08:02
