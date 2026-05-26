Удар РФ по Києву: кількість загиблих зросла до 3
У Києві після масованої атаки 24 травня кількість жертв зросла до 3 осіб. Під час розбору завалів виявили фрагменти тіла, триває ДНК-ідентифікація.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
"У ході проведення аварійно-рятувальних робіт виявили фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісно зниклою.
Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві на ранок 24 травня двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
