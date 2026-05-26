1 556 1

Удар РФ по Києву: кількість загиблих зросла до 3

У Києві після обстрілу 24 травня підтверджено трьох загиблих

У Києві після масованої атаки 24 травня кількість жертв зросла до 3 осіб. Під час розбору завалів виявили фрагменти тіла, триває ДНК-ідентифікація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

"У ході проведення аварійно-рятувальних робіт виявили фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісно зниклою.

Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві на ранок 24 травня двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

