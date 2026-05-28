Завершено аварійні роботи в будівлі пошкодженого внаслідок обстрілу ТЦ у Шевченківському районі, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили аварійні роботи в будівлі пошкодженого внаслідок російського обстрілу ТЦ у Шевченківському районі Києва.
Про це повідомляє ДСНС Києва, передає Цензор.НЕТ.
Що зроблено
Як зазначається, рятувальники упродовж трьох днів розбирали фасадну частину будівлі торговельного центру, зокрема демонтували пошкоджені елементи лицювання та вікна.
Загалом розібрано й демонтовано конструкції на площі 2 900 кв. м.
До робіт залучали 15 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки Головного управління.
Аварійні роботи
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві вже троє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
іноді заходив поїсти солянку і часто випити келих пива з сухариками.
еххххх.....
що ж тепер будееее?
але, макдік встояв.