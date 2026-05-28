УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15999 відвідувачів онлайн
Новини Фото Масований комбінований удар
2 017 1

Завершено аварійні роботи в будівлі пошкодженого внаслідок обстрілу ТЦ у Шевченківському районі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили аварійні роботи в будівлі пошкодженого внаслідок російського обстрілу ТЦ у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє ДСНС Києва, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що зроблено

Як зазначається, рятувальники упродовж трьох днів розбирали фасадну частину будівлі торговельного центру, зокрема демонтували пошкоджені елементи лицювання та вікна.

Загалом розібрано й демонтовано конструкції на площі 2 900 кв. м.

До робіт залучали 15 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки Головного управління.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Частина зруйнованого БЦ "Лук’янівський" буде демонтована. ФОТО

Аварійні роботи

Завершено аварійні роботи в ТЦ у Києві
Завершено аварійні роботи в ТЦ у Києві
Завершено аварійні роботи в ТЦ у Києві
Завершено аварійні роботи в ТЦ у Києві
Завершено аварійні роботи в ТЦ у Києві
Завершено аварійні роботи в ТЦ у Києві
Завершено аварійні роботи в ТЦ у Києві
Завершено аварійні роботи в ТЦ у Києві
Завершено аварійні роботи в ТЦ у Києві

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві вже троє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві врятували кішку, яка три дні пробула під завалами після російського обстрілу. ВIДЕО

Автор: 

Київ (20802) обстріл (34256)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там, на верхньому поверсі, була пузата хата.
іноді заходив поїсти солянку і часто випити келих пива з сухариками.
еххххх.....
що ж тепер будееее?

але, макдік встояв.
показати весь коментар
28.05.2026 19:54 Відповісти
 
 