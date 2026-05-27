У Києві врятували кішку, яка три дні пробула під завалами після російського обстрілу. ВIДЕО

У Києві врятували кішку, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 24 травня і три дні провела під завалами. Тварину у важкому стані передали ветеринарам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у Kyiv Animal Rescue Group.

Кішку знайшли під час розбору завалів

На четвертий день після масованої атаки по столиці люди розбирали завали у промисловій зоні біля Лук’янівки. У цей момент з-під уламків і будівельного пилу виповзла кішка.

Тварина була виснажена, обгоріла і вкрита пилом. Волонтери повідомили, що кішка перебувала під руїнами три дні.

"Вся в опіках, у будівельному пилу, виснажена і мовчазна, вона десь ховала свій біль усі ці дні", – зазначили рятувальники.

За життя тварини борються ветеринари

Постраждалу кішку передали до ветеринарної клініки. Її стан оцінюють як важкий, лікарі борються за життя тварини.

Кішці дали ім’я Артеміда – на честь давньогрецької богині полювання. Волонтери пояснили, що це ім’я обрали через силу, витривалість і волю до життя, яку проявила тварина.

Для лікування Артеміди волонтери відкрили збір коштів.

Що передувало

  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

чомусь її більш жалко, ніж деяких людей.
27.05.2026 17:20 Відповісти
Бідолашна
27.05.2026 17:56 Відповісти
це *******(
27.05.2026 17:15 Відповісти
Булгаков. "Бєлая гвардія"....
27.05.2026 17:09 Відповісти
це *******(
27.05.2026 17:15 Відповісти
чомусь її більш жалко, ніж деяких людей.
27.05.2026 17:20 Відповісти
8 з 9 життів використала 🐱
27.05.2026 17:22 Відповісти
Ця киця до кацапів відносилась нейтрально. Тепер буде інакше.
Все як у людей...
27.05.2026 17:22 Відповісти
ця Киця просто Киця , а її хазяїва це вже 100% не нейтральна справа !...
27.05.2026 17:28 Відповісти
її лікують від опіків, звуки її болю заглушені музикою?
27.05.2026 17:38 Відповісти
Грета Тумблер мала б бути вже на низькому старті.
27.05.2026 17:44 Відповісти
..без поповнення на персональному рахунку подібні рубльові хвойди пальцем не поворухнуть..
27.05.2026 18:09 Відповісти
