У Києві врятували кішку, яка три дні пробула під завалами після російського обстрілу. ВIДЕО
У Києві врятували кішку, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 24 травня і три дні провела під завалами. Тварину у важкому стані передали ветеринарам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у Kyiv Animal Rescue Group.
Кішку знайшли під час розбору завалів
На четвертий день після масованої атаки по столиці люди розбирали завали у промисловій зоні біля Лук’янівки. У цей момент з-під уламків і будівельного пилу виповзла кішка.
Тварина була виснажена, обгоріла і вкрита пилом. Волонтери повідомили, що кішка перебувала під руїнами три дні.
"Вся в опіках, у будівельному пилу, виснажена і мовчазна, вона десь ховала свій біль усі ці дні", – зазначили рятувальники.
За життя тварини борються ветеринари
Постраждалу кішку передали до ветеринарної клініки. Її стан оцінюють як важкий, лікарі борються за життя тварини.
Кішці дали ім’я Артеміда – на честь давньогрецької богині полювання. Волонтери пояснили, що це ім’я обрали через силу, витривалість і волю до життя, яку проявила тварина.
Для лікування Артеміди волонтери відкрили збір коштів.
Що передувало
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
