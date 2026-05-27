В Киеве спасли кошку, которая три дня пробыла под завалами после российского обстрела. ВИДЕО

В Киеве спасли кошку, пострадавшую в результате российского обстрела 24 мая и проведшую три дня под завалами. Животное в тяжелом состоянии передали ветеринарам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Kyiv Animal Rescue Group.

Кошку нашли во время разбора завалов

На четвертый день после массированной атаки на столицу люди разбирали завалы в промышленной зоне возле Лукьяновки. В этот момент из-под обломков и строительной пыли выползла кошка.

Животное было истощено, обгорело и покрыто пылью. Волонтеры сообщили, что кошка находилась под руинами три дня.

"Вся в ожогах, в строительной пыли, измученная и молчаливая, она где-то прятала свою боль все эти дни", – отметили спасатели.

За жизнь животного борются ветеринары

Пострадавшую кошку доставили в ветеринарную клинику. Ее состояние оценивают как тяжелое, врачи борются за жизнь животного.

Кошке дали имя Артемида – в честь древнегреческой богини охоты. Волонтеры объяснили, что это имя выбрали из-за силы, выносливости и воли к жизни, которую проявило животное.

Для лечения Артемиды волонтеры открыли сбор средств.

Что предшествовало

  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых – младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

чомусь її більш жалко, ніж деяких людей.
27.05.2026 17:20
Бідолашна
27.05.2026 17:56
це *******(
27.05.2026 17:15
Булгаков. "Бєлая гвардія"....
27.05.2026 17:09
це *******(
27.05.2026 17:15
чомусь її більш жалко, ніж деяких людей.
27.05.2026 17:20
8 з 9 життів використала 🐱
27.05.2026 17:22
Ця киця до кацапів відносилась нейтрально. Тепер буде інакше.
Все як у людей...
27.05.2026 17:22
ця Киця просто Киця , а її хазяїва це вже 100% не нейтральна справа !...
27.05.2026 17:28
її лікують від опіків, звуки її болю заглушені музикою?
27.05.2026 17:38
Грета Тумблер мала б бути вже на низькому старті.
27.05.2026 17:44
..без поповнення на персональному рахунку подібні рубльові хвойди пальцем не поворухнуть..
27.05.2026 18:09
Бідолашна
27.05.2026 17:56
 
 