В Киеве спасли кошку, которая три дня пробыла под завалами после российского обстрела. ВИДЕО
В Киеве спасли кошку, пострадавшую в результате российского обстрела 24 мая и проведшую три дня под завалами. Животное в тяжелом состоянии передали ветеринарам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Kyiv Animal Rescue Group.
Кошку нашли во время разбора завалов
На четвертый день после массированной атаки на столицу люди разбирали завалы в промышленной зоне возле Лукьяновки. В этот момент из-под обломков и строительной пыли выползла кошка.
Животное было истощено, обгорело и покрыто пылью. Волонтеры сообщили, что кошка находилась под руинами три дня.
"Вся в ожогах, в строительной пыли, измученная и молчаливая, она где-то прятала свою боль все эти дни", – отметили спасатели.
За жизнь животного борются ветеринары
Пострадавшую кошку доставили в ветеринарную клинику. Ее состояние оценивают как тяжелое, врачи борются за жизнь животного.
Кошке дали имя Артемида – в честь древнегреческой богини охоты. Волонтеры объяснили, что это имя выбрали из-за силы, выносливости и воли к жизни, которую проявило животное.
Для лечения Артемиды волонтеры открыли сбор средств.
Что предшествовало
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых – младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Все як у людей...