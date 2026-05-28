Конгрессмены США в Киеве об угрозах России усилить удары: "Признак полного отчаяния"

Сенатор США Ричард Блюменталь и член Палаты представителей Джим Хаймс заявили, что угрозы российского режима усилить удары по Киеву и требования эвакуировать посольства являются признаком слабости и полного отчаяния Москвы из-за системных провалов войск РФ на фронте.

Об этом конгрессмены сообщили во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция конгрессменов

Конгрессмены подчеркнули, что ядерный и ракетный шантаж Кремля больше не работает на Западе и будет иметь "абсолютно противоположный эффект" для США.

"И та цена, которую они платят за оборону и попытки захватить дополнительные территории, ошеломляет. Российскому народу нужно посмотреть, что от него требуют — собственную кровь, жизни собственных сыновей — ради того, чтобы этот безумный диктатор терял территории в Украине. Думаю, в ближайшие несколько месяцев мы увидим, как украинские военные и дальше будут возвращать территории, нанося России огромные потери. Так что это признак отчаяния",— заявил Хаймс.

Он также добавил, что угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова и других приспешников Путина лишь стимулируют Вашингтон: "Это приведет к поступлению дополнительных ресурсов для народа Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Албания резко ответила России из-за угроз дипломатам и вызвала российского посла

Сенатор Ричард Блюменталь, в свою очередь, заверил, что американские дипломаты не собираются покидать украинскую столицу, несмотря на запугивания Кремля.

"Америка не покидает Украину. Наши дипломаты здесь надолго. Мы поддерживаем Украину, как и с самого начала. Нас не запугать российскими угрозами", — сказал он.

Блюменталь подчеркнул, что мир видит не "эскалацию возможностей" РФ, а исключительно "рост жестокости Путина", который из-за бессилия атакует жилые дома, больницы и школы.

Американец резюмировал, что возвращается в Вашингтон с четким и сформированным списком оружия, которое США должны срочно передать Украине. В этот перечень вошли:

дальнобойная артиллерия;

дополнительные системы HIMARS и ракеты ATACMS;

тяжелые танки;

истребители F-16;

новые средства противовоздушной обороны (ПВО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Каллас об "эвакуации" посольства США из Киева было недоразумением, — Еврокомиссия

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что вследствие атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию и заявил, что тогда в районе города Старобельск был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".

Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль заявил о предупреждении дипломатов относительно ударов по Киеву