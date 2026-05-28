Конгрессмены США в Киеве об угрозах России усилить удары: "Признак полного отчаяния"

блюменталь, ричард

Сенатор США Ричард Блюменталь и член Палаты представителей Джим Хаймс заявили, что угрозы российского режима усилить удары по Киеву и требования эвакуировать посольства являются признаком слабости и полного отчаяния Москвы из-за системных провалов войск РФ на фронте.

Об этом конгрессмены сообщили во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Реакция конгрессменов

Конгрессмены подчеркнули, что ядерный и ракетный шантаж Кремля больше не работает на Западе и будет иметь "абсолютно противоположный эффект" для США.

"И та цена, которую они платят за оборону и попытки захватить дополнительные территории, ошеломляет. Российскому народу нужно посмотреть, что от него требуют — собственную кровь, жизни собственных сыновей — ради того, чтобы этот безумный диктатор терял территории в Украине. Думаю, в ближайшие несколько месяцев мы увидим, как украинские военные и дальше будут возвращать территории, нанося России огромные потери. Так что это признак отчаяния",— заявил Хаймс.

Он также добавил, что угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова и других приспешников Путина лишь стимулируют Вашингтон: "Это приведет к поступлению дополнительных ресурсов для народа Украины".

Сенатор Ричард Блюменталь, в свою очередь, заверил, что американские дипломаты не собираются покидать украинскую столицу, несмотря на запугивания Кремля.

"Америка не покидает Украину. Наши дипломаты здесь надолго. Мы поддерживаем Украину, как и с самого начала. Нас не запугать российскими угрозами", — сказал он.

Блюменталь подчеркнул, что мир видит не "эскалацию возможностей" РФ, а исключительно "рост жестокости Путина", который из-за бессилия атакует жилые дома, больницы и школы.

Американец резюмировал, что возвращается в Вашингтон с четким и сформированным списком оружия, которое США должны срочно передать Украине. В этот перечень вошли:

  • дальнобойная артиллерия;

  • дополнительные системы HIMARS и ракеты ATACMS;

  • тяжелые танки;

  • истребители F-16;

  • новые средства противовоздушной обороны (ПВО).

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что вследствие атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
  • Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию и заявил, что тогда в районе города Старобельск был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".
  • Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву. 

Ознакою повного відчаю було коли у 2022 роцi посольства тiкали з Кiева.
28.05.2026 19:53 Ответить
У них тоді, у пині - тепер.
28.05.2026 19:57 Ответить
Так i є, так обiсратися зi своїм "Потешником", 2 гаража пом'яли, вояки херови
28.05.2026 19:58 Ответить
Это понимают ВСЕ кроме безмозглых ,болотных тварюк.
28.05.2026 20:06 Ответить
Від ТРЦ Квадрат, який рознесли росіяни, до посольства США не так вже й багато зупинок на трамваї. Співробітники посольства на час удару РФ виїхали з Києва. От цікаво, розвідка США знала, куди будуть цілитись росіяни своїми ракетами, і що відбудеться перевантаження ППО?
28.05.2026 20:15 Ответить
Бити балістикою по іноземних посольствах це вже потрібно визнавати московський режим країною- терористом. Тому що посольства вже аж ніяк не можуть бути законними цілями і вони не знаходяться на військових підприємствах чи біля них
28.05.2026 20:16 Ответить
#українці_ви_неймовірні
#тримайтесь_любі
#дякуємо_що_віддали_ядерку
#чим_більше_впаде_на_вас_тим_менше_полетить_на_вестернів
