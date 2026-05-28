Албания резко ответила России из-за угроз дипломатам и вызвала российского посла
Глава Министерства иностранных дел Албании Ферит Ходжа резко раскритиковал Россию за угрозы и попытки запугивания дипломатов.
Как сообщает Цензор.Нет, об этом говорится в заявлении министра в социальной сети Х и в сообщениях МИД Албании.
Реакция Тираны на действия Москвы
Ферит Ходжа заявил, что Албания считает неприемлемыми призывы России к дипломатам и иностранцам покинуть Киев перед возможными ударами.
Он подчеркнул, что такие действия не являются дипломатией, а выглядят как запугивание и нарушение международного права.
"Албания считает абсолютно неприемлемым заявление России, призывающее дипломатический персонал и иностранных граждан покинуть Киев накануне запланированных ударов. Угрозы посольствам – это не дипломатия; это запугивание. Это очередное нарушение международного права и Венской конвенции о дипломатических отношениях", – отметил он.
Позиция Албании и вызов российского посла
Министр подчеркнул, что посольство Албании продолжает работу в Киеве, несмотря на угрозы. По его словам, страна остается на стороне Украины.
"Мы твердо стоим на стороне Украины. И нас не запугают", – заявил Ходжа.
Также в МИД Албании сообщили, что вызвали российского посла. Ему заявили о необходимости реальных мирных переговоров и прекращения войны.
Ходжа подчеркнул, что именно переговоры являются единственным путем к завершению конфликта, который не должен был начинаться.
Реакция международных партнеров
Ряд стран Европы и международных партнеров также вызвали российских послов из-за угроз Москвы о возможных ударах по Киеву.
Среди них Германия, Франция, Финляндия, Бельгия, Польша, Нидерланды и Норвегия.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что такие угрозы не демонстрируют силу.
"Угрозы в адрес дипломатов и международных организаций – это не показатель силы, а проявление отчаяния", – подчеркнула она.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапы, это *****...