Албания резко ответила России из-за угроз дипломатам и вызвала российского посла

Глава Министерства иностранных дел Албании Ферит Ходжа резко раскритиковал Россию за угрозы и попытки запугивания дипломатов.

Как сообщает Цензор.Нет, об этом говорится в заявлении министра в социальной сети Х и в сообщениях МИД Албании.

Реакция Тираны на действия Москвы

Ферит Ходжа заявил, что Албания считает неприемлемыми призывы России к дипломатам и иностранцам покинуть Киев перед возможными ударами.

Он подчеркнул, что такие действия не являются дипломатией, а выглядят как запугивание и нарушение международного права.

"Албания считает абсолютно неприемлемым заявление России, призывающее дипломатический персонал и иностранных граждан покинуть Киев накануне запланированных ударов. Угрозы посольствам – это не дипломатия; это запугивание. Это очередное нарушение международного права и Венской конвенции о дипломатических отношениях", – отметил он.

Позиция Албании и вызов российского посла

Министр подчеркнул, что посольство Албании продолжает работу в Киеве, несмотря на угрозы. По его словам, страна остается на стороне Украины.

"Мы твердо стоим на стороне Украины. И нас не запугают", – заявил Ходжа.

Также в МИД Албании сообщили, что вызвали российского посла. Ему заявили о необходимости реальных мирных переговоров и прекращения войны.

Ходжа подчеркнул, что именно переговоры являются единственным путем к завершению конфликта, который не должен был начинаться.

Реакция международных партнеров

Ряд стран Европы и международных партнеров также вызвали российских послов из-за угроз Москвы о возможных ударах по Киеву.

Среди них Германия, Франция, Финляндия, Бельгия, Польша, Нидерланды и Норвегия.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что такие угрозы не демонстрируют силу.

"Угрозы в адрес дипломатов и международных организаций – это не показатель силы, а проявление отчаяния", – подчеркнула она.

