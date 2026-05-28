Албанія різко відповіла Росії через погрози дипломатам та викликала російського посла

Очільник Міністерства закордонних справ Албанії Феріт Ходжа різко розкритикував Росію за погрози та спроби залякування дипломатів.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у заяві міністра у соціальній мережі Х та в повідомленнях МЗС Албанії.

Реакція Тирани на дії Москви

Феріт Ходжа заявив, що Албанія вважає неприйнятними заклики Росії до дипломатів та іноземців залишити Київ перед можливими ударами.

Він наголосив, що такі дії не є дипломатією, а виглядають як залякування і порушення міжнародного права.

"Албанія вважає абсолютно неприйнятною заяву Росії, яка закликає дипломатичний персонал та іноземних громадян залишити Київ напередодні запланованих ударів. Погрози посольствам – це не дипломатія; це залякування. Це чергове порушення міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – зазначив він.

Позиція Албанії та виклик російського посла

Міністр підкреслив, що посольство Албанії продовжує роботу в Києві, попри загрози. За його словами, країна залишається на боці України.

"Ми твердо стоїмо з Україною. І нас не залякають", – заявив Ходжа.

Також у МЗС Албанії повідомили, що викликали російського посла. Йому заявили про необхідність реальних мирних переговорів і припинення війни.

Ходжа наголосив, що саме переговори є єдиним шляхом до завершення конфлікту, який не повинен був починатися.

Реакція міжнародних партнерів

Низка країн Європи та міжнародних партнерів також викликала російських послів через погрози Москви щодо можливих ударів по Києву.

Серед них Німеччина, Франція, Фінляндія, Бельгія, Польща, Нідерланди та Норвегія.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що такі погрози не демонструють силу.

"Погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій – це не показник сили, а прояв відчаю", – наголосила вона.

