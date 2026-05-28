Конгресмени США у Києві про погрози Росії посилити удари: "Ознака повного відчаю"

Сенатор США Річард Блюменталь та член Палати представників Джим Гаймс заявили, що погрози російського режиму посилити удари по Києву та вимоги евакуювати посольства є ознакою слабкості та повного відчаю Москви через системні провали військ РФ на фронті.

Про це конгресмени повідомили під час брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Реакція конгресменів

Конгресмени наголосили, що ядерний та ракетний шантаж Кремля більше не працює на Заході й матиме "абсолютно протилежний ефект" для США.

"І те, яку ціну вони платять за оборону та спроби захопити додаткові території, є приголомшливим. Російському народу потрібно подивитися, що від нього вимагають — власну кров, життя власних синів — заради того, щоб цей божевільний диктатор втрачав території в Україні. Думаю, у найближчі кілька місяців ми побачимо, як українські військові й надалі повертатимуть території, завдаючи Росії величезних витрат. Тож це ознака відчаю", - заявив Гаймс.

Він також додав, що погрози очільника МЗС РФ Сергія Лаврова та інших посіпак Путіна лише стимулюють Вашингтон: "Це призведе до надходження додаткових ресурсів для народу України".

Сенатор Річард Блюменталь своєю чергою запевнив, що американські дипломати не збираються залишати українську столицю, попри залякування Кремля.

"Америка не залишає Україну. Наші дипломати тут надовго. Ми підтримуємо Україну, як і від самого початку. Нас не залякати російськими погрозами", - сказав він.

Блюменталь наголосив, що світ бачить не "ескалацію можливостей" РФ, а виключно "зростання жорстокості Путіна", який від безсилля атакує житлові будинки, лікарні та школи.

Американець резюмував, що повертається до Вашингтона із чітким та сформованим списком зброї, яку США мають терміново передати Україні. До цього переліку увійшли:

далекобійна артилерія;

додаткові системи HIMARS та ракети ATACMS;

важкі танки;

винищувачі F-16;

нові засоби протиповітряної оборони (ППО).

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу "Рубікон".

Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

