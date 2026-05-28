УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10830 відвідувачів онлайн
Новини Погрози Росії
869 8

Конгресмени США у Києві про погрози Росії посилити удари: "Ознака повного відчаю"

блюменталь,річард

Сенатор США Річард Блюменталь та член Палати представників Джим Гаймс заявили, що погрози російського режиму посилити удари по Києву та вимоги евакуювати посольства є ознакою слабкості та повного відчаю Москви через системні провали військ РФ на фронті.

Про це конгресмени повідомили під час брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція конгресменів

Конгресмени наголосили, що ядерний та ракетний шантаж Кремля більше не працює на Заході й матиме "абсолютно протилежний ефект" для США.

"І те, яку ціну вони платять за оборону та спроби захопити додаткові території, є приголомшливим. Російському народу потрібно подивитися, що від нього вимагають — власну кров, життя власних синів — заради того, щоб цей божевільний диктатор втрачав території в Україні. Думаю, у найближчі кілька місяців ми побачимо, як українські військові й надалі повертатимуть території, завдаючи Росії величезних витрат. Тож це ознака відчаю", - заявив Гаймс.

Він також додав, що погрози очільника МЗС РФ Сергія Лаврова та інших посіпак Путіна лише стимулюють Вашингтон: "Це призведе до надходження додаткових ресурсів для народу України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Албанія різко відповіла Росії через погрози дипломатам та викликала російського посла

Сенатор Річард Блюменталь своєю чергою запевнив, що американські дипломати не збираються залишати українську столицю, попри залякування Кремля.

"Америка не залишає Україну. Наші дипломати тут надовго. Ми підтримуємо Україну, як і від самого початку. Нас не залякати російськими погрозами", - сказав він.

Блюменталь наголосив, що світ бачить не "ескалацію можливостей" РФ, а виключно "зростання жорстокості Путіна", який від безсилля атакує житлові будинки, лікарні та школи.

Американець резюмував, що повертається до Вашингтона із чітким та сформованим списком зброї, яку США мають терміново передати Україні. До цього переліку увійшли:

  • далекобійна артилерія;

  • додаткові системи HIMARS та ракети ATACMS;

  • важкі танки;

  • винищувачі F-16;

  • нові засоби протиповітряної оборони (ППО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Каллас про "евакуацію" посольства США з Києва була непорозумінням, - Єврокомісія

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
  • Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу "Рубікон".
  • Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль заявив про попередження дипломатів щодо ударів по Києву

Автор: 

Київ (20784) Конгрес США (1277) США (26629) Блюменталь Річард (31) війна в Україні (8402)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ознакою повного відчаю було коли у 2022 роцi посольства тiкали з Кiева.
показати весь коментар
28.05.2026 19:53 Відповісти
У них тоді, у пині - тепер.
показати весь коментар
28.05.2026 19:57 Відповісти
Так i є, так обiсратися зi своїм "Потешником", 2 гаража пом'яли, вояки херови
показати весь коментар
28.05.2026 19:58 Відповісти
Это понимают ВСЕ кроме безмозглых ,болотных тварюк.
показати весь коментар
28.05.2026 20:06 Відповісти
Від ТРЦ Квадрат, який рознесли росіяни, до посольства США не так вже й багато зупинок на трамваї. Співробітники посольства на час удару РФ виїхали з Києва. От цікаво, розвідка США знала, куди будуть цілитись росіяни своїми ракетами, і що відбудеться перевантаження ППО?
показати весь коментар
28.05.2026 20:15 Відповісти
Бити балістикою по іноземних посольствах це вже потрібно визнавати московський режим країною- терористом. Тому що посольства вже аж ніяк не можуть бути законними цілями і вони не знаходяться на військових підприємствах чи біля них
показати весь коментар
28.05.2026 20:16 Відповісти
#українці_ви_неймовірні
#тримайтесь_любі
#дякуємо_що_віддали_ядерку
#чим_більше_впаде_на_вас_тим_менше_полетить_на_вестернів
показати весь коментар
28.05.2026 20:42 Відповісти
 
 