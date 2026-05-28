Кремль заявив про попередження дипломатів щодо ударів по Києву

У Кремлі прокоментували реакцію посольств на погрози ударами по Києву

Дипломатичні місії в Києві отримували попередження від РФ, однак не всі поставилися до них серйозно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російським пропагандистам заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Інформацію ми донесли до всіх, а далі всі самостійно ухвалюють рішення. Не всі сприймають серйозно... Все буде залежати від розвитку подій, але для нас першочергово є мирний процес та мирні способи досягнення наших цілей", – сказав Пєсков.

Що передувало?

25 травня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

У МЗС Польщі заявили, що будь-який удар по польських дипломатичних представництвах у Києві буде розцінений як навмисна атака з боку Росія.

Міністерство закордонних справ Китаю, реагуючи на заяви Москви щодо можливих масованих ударів по Києву, закликало всі сторони утриматися від подальшої ескалації бойових дій. Водночас офіційних коментарів щодо можливої евакуації персоналу китайського посольства з української столиці не надходило.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив занепокоєність заявами Російської Федерації щодо намірів завдавати "системних ударів" по Києву, зокрема по оборонних підприємствах та "центрах прийняття рішень".

Зранку 28 травня висока представниця ЄС Кая Каллас розповіла, що посольство США залишає Київ після російських погроз ударами по столиці України. Проте цю заяву спростували речник МЗС України Георгій Тихий та у посольстві США. 

Істерія рашиських виродків ,щоб ви виздихали всі ,разом з кривавим бункерним щуром.
В перекладі з кацапської: "ми видалипопередження але всі на нього поклали з прибором"...
Нормальные дипломаты (французы и поляки) сразу вас послали за "москвой". Вы не поняли что ли куда идти?
кремль видав попередження про можливий напад на інші європейські і не тільки країни - природа кремля з його діагнозами, як на тарілці.
а Китай викликав посла рф у зв'язку погрозами ударів по Києву ?
Видно х&йовенькі діла в кацапів...
Ось тобі маєшь. Зеля чтить Оман та ніколи не дозволяв атакувати Москву, а до Касьянова прямо на фронт засилав морду, щоб заткнула пельку Юрію.
П.С. От тількі не пишіть, що міста Зеленоград та Капотня то і є Москва. Рейтер прямо писав, атака на передмістя. Захід Бубочка з Мадяром та Стерненкой не надурили.
Істерія рашиських виродків ,щоб ви виздихали всі ,разом з кривавим бункерним щуром.
За одну хвилю ЗСУ на Москву запустило до 1000 дронів. На жаль долетіли одиниці і то до далеких околиць. ППО ворог також розвиває опираючись на свої численні військові інституції та виробництва ну і на Китай
Один Ху...ло придумує,другий стара кляча лавров,третій кремлівський таракан озвучують.Чи розуміють ці підараси що за всі звірства відносно України треба буде відповідати?
Відповідати? Перед ким?
Міжнародне право ***** зруйнував, ніхто йому в цьому не завадив. Європі сцикотно, гамерика допомагає ***** всім, чим тільки може. Навіть якщо він знищить Україну, то ніхто і не помітить. Кожна країна буде думати - «добре, що не нас».
Дипломаты успеют спрятаться в двух будивлях,которых путин гарантировал сохранить и не трогать,соседство с обитателями,конечно мерское,но пару часов тревоги перетерпеть можно.
Кремлівському пацюку реально треба, щоб іноземні дипломати тікали з Київа. Як тільки но їх не стане, ***** застосує ядерку. Іншого виходу у нього нема з цієї війни,
Не застосує, бо полетить на кацапські АЕС!
Москва це мільйони квадратних метрів скла, яке легко бється. В зимовий період достатньо розбитих вікон щоб зробити повний колапс. Готуємось...
