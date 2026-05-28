Кремль заявив про попередження дипломатів щодо ударів по Києву

Дипломатичні місії в Києві отримували попередження від РФ, однак не всі поставилися до них серйозно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російським пропагандистам заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Інформацію ми донесли до всіх, а далі всі самостійно ухвалюють рішення. Не всі сприймають серйозно... Все буде залежати від розвитку подій, але для нас першочергово є мирний процес та мирні способи досягнення наших цілей", – сказав Пєсков.

Що передувало?

25 травня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

У МЗС Польщі заявили, що будь-який удар по польських дипломатичних представництвах у Києві буде розцінений як навмисна атака з боку Росія.

Міністерство закордонних справ Китаю, реагуючи на заяви Москви щодо можливих масованих ударів по Києву, закликало всі сторони утриматися від подальшої ескалації бойових дій. Водночас офіційних коментарів щодо можливої евакуації персоналу китайського посольства з української столиці не надходило.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив занепокоєність заявами Російської Федерації щодо намірів завдавати "системних ударів" по Києву, зокрема по оборонних підприємствах та "центрах прийняття рішень".

Зранку 28 травня висока представниця ЄС Кая Каллас розповіла, що посольство США залишає Київ після російських погроз ударами по столиці України. Проте цю заяву спростували речник МЗС України Георгій Тихий та у посольстві США.

