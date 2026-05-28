Кремль заявил о предупреждении дипломатов относительно ударов по Киеву
Дипломатические миссии в Киеве получали предупреждения от РФ, однако не все отнеслись к ним серьезно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российским пропагандистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Информацию мы довели до всех, а дальше все самостоятельно принимают решения. Не все воспринимают это всерьез... Все будет зависеть от развития событий, но для нас в первую очередь важен мирный процесс и мирные способы достижения наших целей", – сказал Песков.
Что предшествовало?
25 мая в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
- Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемые "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.
В МИД Польши заявили, что любой удар по польским дипломатическим представительствам в Киеве будет расценен как преднамеренная атака со стороны России.
Министерство иностранных дел Китая, реагируя на заявления Москвы о возможных массированных ударах по Киеву, призвало все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации боевых действий. В то же время официальных комментариев относительно возможной эвакуации персонала китайского посольства из украинской столицы не поступало.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность заявлениями Российской Федерации о намерениях наносить "системные удары" по Киеву, в частности по оборонным предприятиям и "центрам принятия решений".
Утром 28 мая верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев после российских угроз нанести удары по столице Украины. Однако это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий и в посольстве США.
