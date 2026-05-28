РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11938 посетителей онлайн
Новости Угрозы Путина
2 104 10

Кремль заявил о предупреждении дипломатов относительно ударов по Киеву

В Кремле прокомментировали реакцию посольств на угрозы нанесения ударов по Киеву

Дипломатические миссии в Киеве получали предупреждения от РФ, однако не все отнеслись к ним серьезно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российским пропагандистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Информацию мы довели до всех, а дальше все самостоятельно принимают решения. Не все воспринимают это всерьез... Все будет зависеть от развития событий, но для нас в первую очередь важен мирный процесс и мирные способы достижения наших целей", – сказал Песков.

Что предшествовало?

25 мая в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемые "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Председатель Меджлиса Чубаров — украинцам в оккупированном Крыму: С сегодняшнего дня держитесь подальше от военных объектов РФ

В МИД Польши заявили, что любой удар по польским дипломатическим представительствам в Киеве будет расценен как преднамеренная атака со стороны России.

Министерство иностранных дел Китая, реагируя на заявления Москвы о возможных массированных ударах по Киеву, призвало все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации боевых действий. В то же время официальных комментариев относительно возможной эвакуации персонала китайского посольства из украинской столицы не поступало.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность заявлениями Российской Федерации о намерениях наносить "системные удары" по Киеву, в частности по оборонным предприятиям и "центрам принятия решений".

Утром 28 мая верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев после российских угроз нанести удары по столице Украины. Однако это заявление опровергли пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий и в посольстве США. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД об угрозах Путина: Уровень угроз для Киева и других городов не изменился

Автор: 

Киев (26378) Песков Дмитрий (2096) дипломаты (623)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Істерія рашиських виродків ,щоб ви виздихали всі ,разом з кривавим бункерним щуром.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:42 Ответить
+2
а Китай викликав посла рф у зв'язку погрозами ударів по Києву ?
показать весь комментарий
28.05.2026 12:32 Ответить
+2
В перекладі з кацапської: "ми видалипопередження але всі на нього поклали з прибором"...
показать весь комментарий
28.05.2026 12:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кремль видав попередження про можливий напад на інші європейські і не тільки країни - природа кремля з його діагнозами, як на тарілці.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:30 Ответить
а Китай викликав посла рф у зв'язку погрозами ударів по Києву ?
показать весь комментарий
28.05.2026 12:32 Ответить
В перекладі з кацапської: "ми видалипопередження але всі на нього поклали з прибором"...
показать весь комментарий
28.05.2026 12:33 Ответить
Нормальные дипломаты (французы и поляки) сразу вас послали за "москвой". Вы не поняли что ли куда идти?
показать весь комментарий
28.05.2026 12:34 Ответить
Видно х&йовенькі діла в кацапів...
показать весь комментарий
28.05.2026 12:35 Ответить
Ось тобі маєшь. Зеля чтить Оман та ніколи не дозволяв атакувати Москву, а до Касьянова прямо на фронт засилав морду, щоб заткнула пельку Юрію.
П.С. От тількі не пишіть, що міста Зеленоград та Капотня то і є Москва. Рейтер прямо писав, атака на передмістя. Захід Бубочка з Мадяром та Стерненкой не надурили.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:41 Ответить
Істерія рашиських виродків ,щоб ви виздихали всі ,разом з кривавим бункерним щуром.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:42 Ответить
За одну хвилю ЗСУ на Москву запустило до 1000 дронів. На жаль долетіли одиниці і то до далеких околиць. ППО ворог також розвиває опираючись на свої численні військові інституції та виробництва ну і на Китай
показать весь комментарий
28.05.2026 12:46 Ответить
Один Ху...ло придумує,другий стара кляча лавров,третій кремлівський таракан озвучують.Чи розуміють ці підараси що за всі звірства відносно України треба буде відповідати?
показать весь комментарий
28.05.2026 12:48 Ответить
Дипломаты успеют спрятаться в двух будивлях,которых путин гарантировал сохранить и не трогать,соседство с обитателями,конечно мерское,но пару часов тревоги перетерпеть можно.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:56 Ответить
 
 