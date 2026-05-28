РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12275 посетителей онлайн
Новости
690 10

Временная поверенная США подтвердила свое присутствие в Киеве

Джули Дэвис сообщила, что остается в Киеве

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что находится в Киеве, и подтвердила продолжение работы американской дипломатической миссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее заявлении во время пресс-конференции в Киеве в четверг.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Работа дипломатов США в Киеве

Дэвис подчеркнула, что она лично находится в украинской столице и участвует в работе вместе с американскими законодателями, которые находятся с визитом в Украине.

Она также отметила, что конгрессмены продолжат свой визит и посетят Черноморский форум по безопасности.

"Я сейчас нахожусь здесь, в Киеве, лично. Я чрезвычайно рада, что сегодня с нами присутствуют сенатор Блюменталь и представитель Палаты Хаймс. За последние несколько дней они провели чрезвычайно активную и насыщенную работу", — сказала Джули Дэвис.

Читайте также: Албания резко ответила России из-за угроз дипломатам и вызвала российского посла

Опровержение информации о якобы эвакуации

В дипломатических учреждениях и МИД Украины опровергли информацию о том, что посольство США покинуло Киев. Было отмечено, что посольство продолжает работу в обычном режиме.

  • Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США покидает Киев после российских угроз нанести удары по столице Украины.
  • Позже из текста комментария главной дипломатки ЕС удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева.
  • Впоследствии в Еврокомиссии отметили, что заявление Каллас об "эвакуации" посольства США из Киева было недоразумением.

Читайте также: Конгрессмены США в Киеве об угрозах России усилить удары: "Признак полного отчаяния"

Автор: 

посольство (1101) США (29467) угрозы (874) атака (1499)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякую за нессикливість!
показать весь комментарий
28.05.2026 21:25 Ответить
донні її звільнить! це пряма непокора його хотєлкам!
показать весь комментарий
28.05.2026 21:27 Ответить
Ніхто її не звільнить.
показать весь комментарий
28.05.2026 21:55 Ответить
"нє нада тарапісь!!" ))) маск тоже так думав )))
показать весь комментарий
28.05.2026 22:05 Ответить
а то може і справді у фторіду?
толку помочі Україні від США - нуль цілих мінус 45 рудих десятих...
показать весь комментарий
28.05.2026 21:29 Ответить
ахрана атмєна!
показать весь комментарий
28.05.2026 21:33 Ответить
а хто взагалі збрехав що американське посольство виїхало?

нагадайте будь ласка
показать весь комментарий
28.05.2026 21:34 Ответить
Кая Каллас можливо тонко потролила Зе... В тому сенсі, що він раніше заявив, що росіяни готують наступ на Прибалтику. Після чого був скандал. В будь-якому випадку,політика та дипломатія перетворилася на якийсь цирк
показать весь комментарий
28.05.2026 21:47 Ответить
От Кая розкричалась, то б тихо виїхали, а тепер довелось лишитись, не стали вже так позоритись. До речі, хто знає, на скільки нижче тимчасово повірений від посла? (виходить Америка нам сюди навіть посла не призначила, ясно що ми для них не країна, а територія)
показать весь комментарий
28.05.2026 21:40 Ответить
США буде присутнє на Петербургському економіному форумі.
показать весь комментарий
28.05.2026 22:03 Ответить
 
 