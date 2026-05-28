Временная поверенная США подтвердила свое присутствие в Киеве

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что находится в Киеве, и подтвердила продолжение работы американской дипломатической миссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее заявлении во время пресс-конференции в Киеве в четверг.

Работа дипломатов США в Киеве

Дэвис подчеркнула, что она лично находится в украинской столице и участвует в работе вместе с американскими законодателями, которые находятся с визитом в Украине.

Она также отметила, что конгрессмены продолжат свой визит и посетят Черноморский форум по безопасности.

"Я сейчас нахожусь здесь, в Киеве, лично. Я чрезвычайно рада, что сегодня с нами присутствуют сенатор Блюменталь и представитель Палаты Хаймс. За последние несколько дней они провели чрезвычайно активную и насыщенную работу", — сказала Джули Дэвис.

Опровержение информации о якобы эвакуации

В дипломатических учреждениях и МИД Украины опровергли информацию о том, что посольство США покинуло Киев. Было отмечено, что посольство продолжает работу в обычном режиме.

Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США покидает Киев после российских угроз нанести удары по столице Украины.

Позже из текста комментария главной дипломатки ЕС удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева.

Впоследствии в Еврокомиссии отметили, что заявление Каллас об "эвакуации" посольства США из Киева было недоразумением.

