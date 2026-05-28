Временная поверенная США подтвердила свое присутствие в Киеве
Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что находится в Киеве, и подтвердила продолжение работы американской дипломатической миссии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее заявлении во время пресс-конференции в Киеве в четверг.
Работа дипломатов США в Киеве
Дэвис подчеркнула, что она лично находится в украинской столице и участвует в работе вместе с американскими законодателями, которые находятся с визитом в Украине.
Она также отметила, что конгрессмены продолжат свой визит и посетят Черноморский форум по безопасности.
"Я сейчас нахожусь здесь, в Киеве, лично. Я чрезвычайно рада, что сегодня с нами присутствуют сенатор Блюменталь и представитель Палаты Хаймс. За последние несколько дней они провели чрезвычайно активную и насыщенную работу", — сказала Джули Дэвис.
Опровержение информации о якобы эвакуации
В дипломатических учреждениях и МИД Украины опровергли информацию о том, что посольство США покинуло Киев. Было отмечено, что посольство продолжает работу в обычном режиме.
- Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США покидает Киев после российских угроз нанести удары по столице Украины.
- Позже из текста комментария главной дипломатки ЕС удалили фразу о якобы выезде американских дипломатов из Киева.
- Впоследствии в Еврокомиссии отметили, что заявление Каллас об "эвакуации" посольства США из Киева было недоразумением.
толку помочі Україні від США - нуль цілих мінус 45 рудих десятих...
