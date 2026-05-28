Тимчасова повірена США підтвердила свою присутність у Києві

Джулі Девіс повідомила, що залишається у Києві

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що перебуває у Києві та підтвердила продовження роботи американської дипломатичної місії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її заяві під час пресконференції у Києві у четвер.

Робота дипломатів США у Києві

Девіс наголосила, що вона особисто перебуває в українській столиці та бере участь у роботі разом із американськими законодавцями, які перебувають із візитом в Україні.

Вона також зазначила, що конгресмени продовжать свій візит і відвідають Чорноморський безпековий форум.

"Я зараз перебуваю тут, у Києві, особисто. Я надзвичайно рада, що сьогодні з нами присутні сенатор Блюменталь та представник Палати Гаймс. За останні кілька днів вони провели надзвичайно активну та насичену роботу", — сказала Джулі Девіс.

Спростування інформації про нібито евакуацію

У дипломатичних установах та МЗС України спростували інформацію про те, що посольство США залишило Київ. Було наголошено, що посольство продовжує роботу у звичному режимі.

  • Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що посольство США залишає Київ після російських погроз ударами по столиці України.
  • Пізніше з тексту коментаря головної дипломатки ЄС видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва.
  • Згодом у Єврокомісії зазначили, що заява Каллас про "евакуацію" посольства США з Києва була непорозумінням.

дякую за нессикливість!
28.05.2026 21:25 Відповісти
донні її звільнить! це пряма непокора його хотєлкам!
28.05.2026 21:27 Відповісти
Ніхто її не звільнить.
28.05.2026 21:55 Відповісти
"нє нада тарапісь!!" ))) маск тоже так думав )))
28.05.2026 22:05 Відповісти
а то може і справді у фторіду?
толку помочі Україні від США - нуль цілих мінус 45 рудих десятих...
28.05.2026 21:29 Відповісти
ахрана атмєна!
28.05.2026 21:33 Відповісти
а хто взагалі збрехав що американське посольство виїхало?

нагадайте будь ласка
28.05.2026 21:34 Відповісти
Кая Каллас можливо тонко потролила Зе... В тому сенсі, що він раніше заявив, що росіяни готують наступ на Прибалтику. Після чого був скандал. В будь-якому випадку,політика та дипломатія перетворилася на якийсь цирк
28.05.2026 21:47 Відповісти
От Кая розкричалась, то б тихо виїхали, а тепер довелось лишитись, не стали вже так позоритись. До речі, хто знає, на скільки нижче тимчасово повірений від посла? (виходить Америка нам сюди навіть посла не призначила, ясно що ми для них не країна, а територія)
28.05.2026 21:40 Відповісти
США буде присутнє на Петербургському економіному форумі.
28.05.2026 22:03 Відповісти
 
 