Тимчасова повірена США підтвердила свою присутність у Києві

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що перебуває у Києві та підтвердила продовження роботи американської дипломатичної місії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її заяві під час пресконференції у Києві у четвер.

Робота дипломатів США у Києві

Девіс наголосила, що вона особисто перебуває в українській столиці та бере участь у роботі разом із американськими законодавцями, які перебувають із візитом в Україні.

Вона також зазначила, що конгресмени продовжать свій візит і відвідають Чорноморський безпековий форум.

"Я зараз перебуваю тут, у Києві, особисто. Я надзвичайно рада, що сьогодні з нами присутні сенатор Блюменталь та представник Палати Гаймс. За останні кілька днів вони провели надзвичайно активну та насичену роботу", — сказала Джулі Девіс.

Спростування інформації про нібито евакуацію

У дипломатичних установах та МЗС України спростували інформацію про те, що посольство США залишило Київ. Було наголошено, що посольство продовжує роботу у звичному режимі.

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що посольство США залишає Київ після російських погроз ударами по столиці України.

Пізніше з тексту коментаря головної дипломатки ЄС видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва.

Згодом у Єврокомісії зазначили, що заява Каллас про "евакуацію" посольства США з Києва була непорозумінням.

