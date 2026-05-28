Тимчасова повірена США підтвердила свою присутність у Києві
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що перебуває у Києві та підтвердила продовження роботи американської дипломатичної місії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її заяві під час пресконференції у Києві у четвер.
Робота дипломатів США у Києві
Девіс наголосила, що вона особисто перебуває в українській столиці та бере участь у роботі разом із американськими законодавцями, які перебувають із візитом в Україні.
Вона також зазначила, що конгресмени продовжать свій візит і відвідають Чорноморський безпековий форум.
"Я зараз перебуваю тут, у Києві, особисто. Я надзвичайно рада, що сьогодні з нами присутні сенатор Блюменталь та представник Палати Гаймс. За останні кілька днів вони провели надзвичайно активну та насичену роботу", — сказала Джулі Девіс.
Спростування інформації про нібито евакуацію
У дипломатичних установах та МЗС України спростували інформацію про те, що посольство США залишило Київ. Було наголошено, що посольство продовжує роботу у звичному режимі.
- Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що посольство США залишає Київ після російських погроз ударами по столиці України.
- Пізніше з тексту коментаря головної дипломатки ЄС видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва.
- Згодом у Єврокомісії зазначили, що заява Каллас про "евакуацію" посольства США з Києва була непорозумінням.
