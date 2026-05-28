Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Посли країн G7 заявили, що продовжують працювати в Україні попри погрози Росії щодо ударів по Києву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві країн G7, оприлюдненій у соцмережі Х у четвер ввечері.

Дипломати залишаються у столиці

Представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії підтвердили, що залишаються у Києві та продовжують свою діяльність.

Вони також повідомили, що провели зустріч із міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні. Під час неї обговорювали покращення бізнес-клімату та можливості для інвестицій.

"Незважаючи на російські погрози, всі країни G7 залишаються в Києві та продовжуватимуть свою роботу з підтримки України!" — йдеться у заяві.

Тимчасова повірена США підтвердила свою присутність у Києві

Раніше Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс також заявила, що перебуває у Києві та підтвердила продовження роботи американської дипломатичної місії.

Що передувало

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що посольство США залишає Київ після російських погроз ударами по столиці України.

Пізніше з тексту коментаря головної дипломатки ЄС видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва.

Згодом у Єврокомісії зазначили, що заява Каллас про "евакуацію" посольства США з Києва була непорозумінням.

