Посли G7 продовжують свою роботу в Україні
Посли країн G7 заявили, що продовжують працювати в Україні попри погрози Росії щодо ударів по Києву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві країн G7, оприлюдненій у соцмережі Х у четвер ввечері.
Дипломати залишаються у столиці
Представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії підтвердили, що залишаються у Києві та продовжують свою діяльність.
Вони також повідомили, що провели зустріч із міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні. Під час неї обговорювали покращення бізнес-клімату та можливості для інвестицій.
"Незважаючи на російські погрози, всі країни G7 залишаються в Києві та продовжуватимуть свою роботу з підтримки України!" — йдеться у заяві.
Тимчасова повірена США підтвердила свою присутність у Києві
Раніше Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс також заявила, що перебуває у Києві та підтвердила продовження роботи американської дипломатичної місії.
Що передувало
- Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що посольство США залишає Київ після російських погроз ударами по столиці України.
- Пізніше з тексту коментаря головної дипломатки ЄС видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва.
- Згодом у Єврокомісії зазначили, що заява Каллас про "евакуацію" посольства США з Києва була непорозумінням.
