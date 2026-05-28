Новости Массированный комбинированный удар
Российские атаки и угрозы эскалацией: сегодня по запросу Украины состоится заседание Совбеза ООН, - Сибига

СБ ООН 28 мая проведет заседание по запросу Украины

Сегодня, 28 мая, в 22:00 по киевскому времени по просьбе Украины состоится заседание Совета Безопасности ООН в ответ на последние жестокие удары России по Украине и ее угрозы эскалацией террора.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Угрозы РФ

Так, глава МИД Украины поблагодарил партнеров за солидарность, поддержку и принципиальную позицию.

"Поскольку Россия продолжает преднамеренные атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру, а также пытается запугать иностранные дипломатические миссии в Украине, решительный и согласованный международный ответ является крайне важным для усиления давления на агрессора и обеспечения ответственности", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что Украина остается приверженной международному праву, дипломатии и прочному миру.

"Россия должна прекратить свои атаки и положить конец своей агрессивной войне", – добавил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Усі будуть глибоко стурбовані.
показать весь комментарий
28.05.2026 14:35 Ответить
 
 