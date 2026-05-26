Страны ОБСЕ однозначно осудили российский террор и подтвердили поддержку Украины, - Сибига. ФОТО
На специальном заседании ОБСЕ, созванном по просьбе Украины после массированных российских атак, государства-участники решительно осудили действия РФ и подтвердили дальнейшую поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в социальной сети Х во вторник.
"Сегодня в Вене по просьбе Украины состоялось специальное совместное заседание Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ. На этом совместном заседании были рассмотрены вопросы массовых ракетных и беспилотных атак России против Украины, а также последние угрозы со стороны Москвы", – написал он.
Однозначно осудили российский террор
Сибига сообщил, что "государства-участники ОБСЕ однозначно осудили российский террор и подтвердили свою твердую приверженность дальнейшей поддержке Украины".
Министр подчеркнул, что "несмотря на попытки Москвы запугать наших государственных и зарубежных дипломатов, международное сообщество твердо стоит на стороне Украины".
"Я ценю все высказывания искренней солидарности и поддержки, а также оперативную реакцию швейцарского председательства в ОБСЕ и грузинского председательства в Форуме по вопросам безопасности и сотрудничества, которые организовали эту встречу", – добавил он.
"Я лично благодарен своим швейцарскому и грузинскому коллегам, Иньяцио Кассису и Мака Бочоришвили, за их лидерство, а также всем странам, которые сегодня четко выступили в защиту Устава ООН и Хельсинкских принципов".
Что предшествовало?
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина сзывает заседания многосторонних форматов после массированного удара России 24 мая.
