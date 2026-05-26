Страны ОБСЕ однозначно осудили российский террор и подтвердили поддержку Украины, - Сибига. ФОТО

На специальном заседании ОБСЕ, созванном по просьбе Украины после массированных российских атак, государства-участники решительно осудили действия РФ и подтвердили дальнейшую поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в социальной сети Х во вторник.

"Сегодня в Вене по просьбе Украины состоялось специальное совместное заседание Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ. На этом совместном заседании были рассмотрены вопросы массовых ракетных и беспилотных атак России против Украины, а также последние угрозы со стороны Москвы", – написал он.

Однозначно осудили российский террор

Сибига сообщил, что "государства-участники ОБСЕ однозначно осудили российский террор и подтвердили свою твердую приверженность дальнейшей поддержке Украины".

Министр подчеркнул, что "несмотря на попытки Москвы запугать наших государственных и зарубежных дипломатов, международное сообщество твердо стоит на стороне Украины".

"Я ценю все высказывания искренней солидарности и поддержки, а также оперативную реакцию швейцарского председательства в ОБСЕ и грузинского председательства в Форуме по вопросам безопасности и сотрудничества, которые организовали эту встречу", – добавил он.

"Я лично благодарен своим швейцарскому и грузинскому коллегам, Иньяцио Кассису и Мака Бочоришвили, за их лидерство, а также всем странам, которые сегодня четко выступили в защиту Устава ООН и Хельсинкских принципов".

Что предшествовало?