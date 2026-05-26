Країни ОБСЄ однозначно засудили російський терор і підтвердили підтримку України, - Сибіга. ФОТО

На спеціальному засіданні ОБСЄ, скликаному на прохання України після масованих російських атак, держави-учасниці рішуче засудили дії РФ та підтвердили подальшу підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр іноземних справ Андрій Сибіга у соціальній мережі Х у вівторок.

"Сьогодні у Відні на прохання України відбулося спеціальне спільне засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ. На цьому спільному засіданні було розглянуто питання масових ракетних та безпілотних атак Росії проти України, а також останні погрози з боку Москви", – написав він.

Однозначно засудили російський терор

Сибіга повідомив, що "держави-учасниці ОБСЄ однозначно засудили російський терор та підтвердили свою тверду прихильність до подальшої підтримки України".

Міністр наголосив, що "попри спроби Москви залякати наших державних та закордонних дипломатів, міжнародна спільнота твердо стоїть на боці України".

"Я ціную всі висловлювання щирої солідарності та підтримки, а також оперативну реакцію швейцарського головування в ОБСЄ та грузинського головування у Форумі з питань безпеки та співробітництва, які організували цю зустріч", – додав він.

"Я особисто вдячний своїм швейцарському та грузинському колегам, Иньяцио Кассису та Мака Бочоришвили, за їхнє лідерство, а також усім країнам, які сьогодні чітко виступили на захист Статуту ООН та Гельсінських принципів".

