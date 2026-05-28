Російські атаки і погрози ескалацією: сьогодні на запит України відбудеться засідання Радбезу ООН, - Сибіга
Сьогодні, 28 травня, о 22:00 за київським часом на запит України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на останні жорстокі удари Росії по Україні та її погрози ескалацією терору.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Погрози РФ
Так, глава МЗС України подякував партнерам за солідарність, підтримку та принципову позицію.
"Оскільки Росія продовжує навмисні атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру, а також намагається залякати іноземні дипломатичні місії в Україні, рішуча та узгоджена міжнародна відповідь є вкрай важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності", - наголосив Сибіга.
Міністр зауважив, що Україна залишається відданою міжнародному праву, дипломатії та тривалому миру.
"Росія повинна припинити свої атаки та покласти край своїй агресивній війні", – додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
- Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".
- У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
