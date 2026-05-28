УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11781 відвідувач онлайн
Новини Масований комбінований удар
349 1

Російські атаки і погрози ескалацією: сьогодні на запит України відбудеться засідання Радбезу ООН, - Сибіга

Радбез ООН 28 травня проведе засідання на запит України

Сьогодні, 28 травня, о 22:00 за київським часом на запит України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на останні жорстокі удари Росії по Україні та її погрози ескалацією терору.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Погрози РФ

Так, глава МЗС України подякував партнерам за солідарність, підтримку та принципову позицію.

"Оскільки Росія продовжує навмисні атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру, а також намагається залякати іноземні дипломатичні місії в Україні, рішуча та узгоджена міжнародна відповідь є вкрай важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності", - наголосив Сибіга.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Країни ОБСЄ однозначно засудили російський терор і підтвердили підтримку України, - Сибіга. ФОТО

Міністр зауважив, що Україна залишається відданою міжнародному праву, дипломатії та тривалому миру.

"Росія повинна припинити свої атаки та покласти край своїй агресивній війні", – додав він.

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш "глибоко стурбований" погрозами РФ завдати ударів по Києву

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".
  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

Автор: 

росія (70185) Радбез ООН (905) Сибіга Андрій (974)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі будуть глибоко стурбовані.
показати весь коментар
28.05.2026 14:35 Відповісти
 
 