Гутерріш попередив про ескалацію та закликав до негайного припинення вогню в Україні

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав до негайної деескалації війни РФ проти України, аби "смертельна спіраль" зупинилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Смертельна спіраль має зупинитися

"Але напрямок війни, ескалація та посилення, які ми спостерігаємо, ризикує вийти з-під контролю. Ризик прорахунку, ризик ескалації з невідомими та непередбаченими наслідками. Тож давайте говорити відверто. Траєкторія має змінитися. Смертельна спіраль має зупинитися. Зараз потрібна деескалація, негайна та стійка. Зараз потрібне повне та безумовне припинення вогню. Зараз потрібно більше дипломатії", – зазначив Гутерріш.

Генсек ООН закликав створити умови для справедливого, міцного та всеохоплюючого миру в Україні, відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права та резолюції ООН.

"Час для миру настав", – додав він.

Гутерріш наголосив, що масштабні удари, здійснені Російською Федерацією по всій Україні 23 та 24 травня, та перспектива подальших таких атак підкреслюють "серйозність цього моменту".

Окремо він нагадав, що з лютого 2022 року в Україні загинуло понад 15 000 мирних жителів, серед яких майже 800 дітей, що підтверджено Управлінням Верховного комісара з прав людини. Крім того, гуманітарний персонал зазнав російських атак.

"Серйозні порушення міжнародного гуманітарного права тривають. Людські жертви зростають", – наголосив генсек.

Гутерріш підкреслив, що за перші чотири місяці цього року в Україні загинуло більше мирних жителів, ніж за аналогічний період 2025, 2024 чи 2023 років.

