Гутерріш попередив про ескалацію та закликав до негайного припинення вогню в Україні

Гутерріш закликав до припинення війни в Україні

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав до негайної деескалації війни РФ проти України, аби "смертельна спіраль" зупинилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Смертельна спіраль має зупинитися

"Але напрямок війни, ескалація та посилення, які ми спостерігаємо, ризикує вийти з-під контролю. Ризик прорахунку, ризик ескалації з невідомими та непередбаченими наслідками. Тож давайте говорити відверто. Траєкторія має змінитися. Смертельна спіраль має зупинитися. Зараз потрібна деескалація, негайна та стійка. Зараз потрібне повне та безумовне припинення вогню. Зараз потрібно більше дипломатії", – зазначив Гутерріш.

Генсек ООН закликав створити умови для справедливого, міцного та всеохоплюючого миру в Україні, відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права та резолюції ООН.

"Час для миру настав", – додав він.

Гутерріш наголосив, що масштабні удари, здійснені Російською Федерацією по всій Україні 23 та 24 травня, та перспектива подальших таких атак підкреслюють "серйозність цього моменту".

Окремо він нагадав, що з лютого 2022 року в Україні загинуло понад 15 000 мирних жителів, серед яких майже 800 дітей, що підтверджено Управлінням Верховного комісара з прав людини. Крім того, гуманітарний персонал зазнав російських атак.

"Серйозні порушення міжнародного гуманітарного права тривають. Людські жертви зростають", – наголосив генсек.

Гутерріш підкреслив, що за перші чотири місяці цього року в Україні загинуло більше мирних жителів, ніж за аналогічний період 2025, 2024 чи 2023 років.

Топ коментарі
+3
Невже? А к молодим наркоманам зі СлугТогоНароду, що засіли у владі в Україні, питань зовсім немає?
28.05.2026 23:28 Відповісти
+2
Старі пердуни 70+ з минулого сторіччя правлять світом! Тому і війни!
28.05.2026 23:19 Відповісти
+1
Член Рад.Безу ООН, який послав куди подалі це ваше "міжнародне право", порушив всі ваші резоліції... Тепер обо'язково прислухається до закликів Гутерріша.

Член Рад.Безу ООН, який послав куди подалі це ваше "міжнародне право", порушив всі ваші резоліції... Тепер обо'язково прислухається до закликів Гутерріша.
28.05.2026 23:31 Відповісти
Та да, ***** тут зовсім ні до чого
28.05.2026 23:34 Відповісти
Ногою хоч тупнув ?
28.05.2026 23:23 Відповісти
*строго так! тупонув ))
28.05.2026 23:24 Відповісти
"звклики ґуттєріша та члєнов його політбюро до наступвючої " ортодоксальної троїці"" )) класика! ))
28.05.2026 23:23 Відповісти
28.05.2026 23:31 Відповісти
Потанцював з бубном навколо багаття і побіг по зарплатню.
28.05.2026 23:40 Відповісти
Час ліквідувати цю контору "рога та копита" настав. Старого пердуна гутієреша в хоспіс, а не кацапське бабло рахувати.
29.05.2026 00:12 Відповісти
Гуттеріш такий самий нуль як і наш Лубінець. Вони начебто й є, але сенс їх існування відсутній.
29.05.2026 00:20 Відповісти
Чи потрібна істота, яка нічого не вирішує, виражає занепокоєння та закликає, і при цьому одержує величезне бабло.
29.05.2026 00:40 Відповісти
 
 