Гутерриш предупредил об эскалации и призвал к немедленному прекращению огня в Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал к немедленной деэскалации войны России против Украины, чтобы "смертельная спираль" остановилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смертельная спираль должна остановиться

"Но направление войны, эскалация и обострение, которые мы наблюдаем, рискуют выйти из-под контроля. Риск просчета, риск эскалации с неизвестными и непредсказуемыми последствиями. Поэтому давайте говорить откровенно. Траектория должна измениться. Смертельная спираль должна остановиться. Сейчас нужна деэскалация, немедленная и устойчивая. Сейчас нужно полное и безусловное прекращение огня. Сейчас нужно больше дипломатии", – отметил Гутерриш.

Генсек ООН призвал создать условия для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Украине в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международным правом и резолюциями ООН.

"Время для мира настало", – добавил он.

Читайте также: США не выдали визу заместителю Лаврова для участия в заседании Совбеза ООН

Гутерриш подчеркнул, что масштабные удары, нанесенные Российской Федерацией по всей Украине 23 и 24 мая, и перспектива дальнейших таких атак подчеркивают "серьезность этого момента".

Отдельно он напомнил, что с февраля 2022 года в Украине погибло более 15 000 мирных жителей, среди которых почти 800 детей, что подтверждено Управлением Верховного комиссара по правам человека. Кроме того, гуманитарный персонал подвергся российским атакам.

"Серьезные нарушения международного гуманитарного права продолжаются. Число человеческих жертв растет", — подчеркнул генсек.

Гутерриш подчеркнул, что за первые четыре месяца этого года в Украине погибло больше мирных жителей, чем за аналогичный период 2025, 2024 или 2023 годов.

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш "глубоко обеспокоен" угрозами РФ нанести удары по Киеву