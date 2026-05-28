Гутерриш предупредил об эскалации и призвал к немедленному прекращению огня в Украине

Гутерриш призвал к прекращению войны в Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал к немедленной деэскалации войны России против Украины, чтобы "смертельная спираль" остановилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

Смертельная спираль должна остановиться

"Но направление войны, эскалация и обострение, которые мы наблюдаем, рискуют выйти из-под контроля. Риск просчета, риск эскалации с неизвестными и непредсказуемыми последствиями. Поэтому давайте говорить откровенно. Траектория должна измениться. Смертельная спираль должна остановиться. Сейчас нужна деэскалация, немедленная и устойчивая. Сейчас нужно полное и безусловное прекращение огня. Сейчас нужно больше дипломатии", – отметил Гутерриш.

Генсек ООН призвал создать условия для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Украине в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международным правом и резолюциями ООН.

"Время для мира настало", – добавил он.

Гутерриш подчеркнул, что масштабные удары, нанесенные Российской Федерацией по всей Украине 23 и 24 мая, и перспектива дальнейших таких атак подчеркивают "серьезность этого момента".

Отдельно он напомнил, что с февраля 2022 года в Украине погибло более 15 000 мирных жителей, среди которых почти 800 детей, что подтверждено Управлением Верховного комиссара по правам человека. Кроме того, гуманитарный персонал подвергся российским атакам.

"Серьезные нарушения международного гуманитарного права продолжаются. Число человеческих жертв растет", — подчеркнул генсек.

Гутерриш подчеркнул, что за первые четыре месяца этого года в Украине погибло больше мирных жителей, чем за аналогичный период 2025, 2024 или 2023 годов.

Невже? А к молодим наркоманам зі СлугТогоНароду, що засіли у владі в Україні, питань зовсім немає?
28.05.2026 23:28 Ответить
Старі пердуни 70+ з минулого сторіччя правлять світом! Тому і війни!
28.05.2026 23:19 Ответить
Генсек ООН закликав створити умови для справедливого, міцного та всеохоплюючого миру в Україні, відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права та резолюції ООН.

Член Рад.Безу ООН, який послав куди подалі це ваше "міжнародне право", порушив всі ваші резоліції... Тепер обо'язково прислухається до закликів Гутерріша.
28.05.2026 23:31 Ответить
Ногою хоч тупнув ?
28.05.2026 23:23 Ответить
*строго так! тупонув ))
28.05.2026 23:24 Ответить
"звклики ґуттєріша та члєнов його політбюро до наступвючої " ортодоксальної троїці"" )) класика! ))
28.05.2026 23:23 Ответить
Потанцював з бубном навколо багаття і побіг по зарплатню.
28.05.2026 23:40 Ответить
Час ліквідувати цю контору "рога та копита" настав. Старого пердуна гутієреша в хоспіс, а не кацапське бабло рахувати.
29.05.2026 00:12 Ответить
Гуттеріш такий самий нуль як і наш Лубінець. Вони начебто й є, але сенс їх існування відсутній.
29.05.2026 00:20 Ответить
Чи потрібна істота, яка нічого не вирішує, виражає занепокоєння та закликає, і при цьому одержує величезне бабло.
29.05.2026 00:40 Ответить
 
 