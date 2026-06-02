Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: 16 погибших и 42 раненых

В Днепре завершилась поисково-спасательная операция на месте ночного удара РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"16 погибших, 42 раненых. В Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, по которому ночью попали российские ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди раненых 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый. Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что число жертв атаки на Днепр возросло до 12: среди них мальчики 3 и 8 лет и спасатель, судьба нескольких человек неизвестна.

Завтра, 3 июня 2026 года, в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате российского удара.

