Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: 16 погибших и 42 раненых

Удар РФ по Днепру

В Днепре завершилась поисково-спасательная операция на месте ночного удара РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"16 погибших, 42 раненых. В Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, по которому ночью попали российские ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди раненых 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый. Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь.

Смотрите также: Бывший военный с российским паспортом: задержан корректировщик атак РФ по Днепру 2 июня, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что число жертв атаки на Днепр возросло до 12: среди них мальчики 3 и 8 лет и спасатель, судьба нескольких человек неизвестна.
  • Завтра, 3 июня 2026 года, в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате российского удара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре новый удар дрона по дому: ранены 8-летняя девочка и ее брат (обновлено). ФОТОрепортаж

Днепр (4617) обстрел (32935) Днепропетровская область (5269) Днепровский район (396)
+2
А де та тварь яка тут пропонувала мені вибачитись за те що я казав що переміріє на дев'яте травня нідочого доброго не призведе. І що ніяких 1000 полонених рашисти нам не віддадуть зате ми отримаємо масовані обстріли наших міст з великими жертвами. Де ті мразотні суки які верещали що не можна бити по моцкві ато рашисти у відповідь обстріляють наші міста? Ну і що ми знову отримали в обміна ваші пацифістські заклики? Ви тільки тварюки навпаки рашистів підбадьорили показавши які ви кінчені лохи і терпіли. Що Буданов, кінець війни ти побачило? За останні пів року Буданов ніхера не зхробив, тільки як баба базарна інтерв'ю дає різним блогерам і приймає участь у шоу домогосподарок.
02.06.2026 17:56 Ответить
+1
Зате в Європі знімають санкції з рашистських і *********** людоїдів. Мовляв спорт позаполітикою. Давайте мразі спортсменів з Алькаїди і ІДІЛа запросіть до своїх змагань. Хоча впевнений що вони і так приймають участь.
02.06.2026 17:47 Ответить
+1
Доречі чому ми не випалюємо рашистські міста ракетами і дронами? Заряджайте дрони 50/50 білим фосфором і протипіхотними мінами і над рашистськими містами скидайте. Рашистські міста будуть палати але рашисти тушити їх не зможуть через міни. До того ж потрібно випалювати рашистські поля з врожаєм. Хей рашисти подихають з голоду. До того ж рашистизерно продають в обмін на зброю і купівлю політиків. Так що зернові це цілком легальна ціль.
02.06.2026 17:50 Ответить
Це відчай кацапів. Чим більше такого буде - тим більший значить у них відчай. Ось так. Навіть якщо ще 10 років так буде, треба триматися, це відчай кацапів.
02.06.2026 17:42 Ответить
Який там відчай, у них все ОК. CNN випускала матеріал, як чудово та спокійно в Москві. У них там прямо дісонанс, як це Зеленський забеспечує спокій в столиці ворога. Мабуть і мислішкі нехорошиє у Запада шевелятся.
02.06.2026 17:51 Ответить
Читаю кацапській коменти на фб, там реальне свято. Як я з ними жив в одній державі??
02.06.2026 17:44 Ответить
Трохи ранувато зернові випалювать. Але ідея слушна. Та й лісів там багато. Хай гріються. Літо цього року холодне.
02.06.2026 18:07 Ответить
Бог дав навколо моцкви багато гарних торф'яників які гарно горять. кілька десятків дронів з білим фосфором і мінами зроблять в моцкві веселе літо з таким смогом що орки ще не бачили. Але для цього в Україні повинна бути нормальна влада яка не кінець війни виглядає і випрошує на колінах, а б'є рашистів усюди і різними методами. Інакше ця війна затягнеться на десятиліття.
02.06.2026 18:13 Ответить
Москва спить завжди. Це типовий зелін договорняк. Оманський віслюк потужно накладає купи свого лайна з екрана, нажершись коксу белькоче про якийсь мир до осені.... У нас так Києва не залишиться, у нас іншої столиці немає, на відмінність від талановитої кодли.
02.06.2026 17:48 Ответить
Співчуття рідним загиблих та поранених. Кацапія повинна бути знищенна до тла! Мене влаштує тільки болота та жаби, на їх території, вся інша "живність" у виді кацапів- зайва!
02.06.2026 18:02 Ответить
"У травні 2026 року у Дніпрі стався інцидент, коли місцеві жителі перешкодили затриманню чоловіка представниками ТЦК на масиві Лівобережний-2. Очевидці повідомляли, що громадяни вступили в конфлікт, закидали працівників ТЦК камінням та відбили чоловіка. Подібні емоційні сутички також фіксувалися у місті й наприкінці березня."
02.06.2026 18:13 Ответить
 
 