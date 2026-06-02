Пошуково-рятувальну операцію в Дніпрі завершено: 16 загиблих і 42 поранених

Удар РФ по Дніпру

У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці нічного удару РФ.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"16 загиблих, 42 поранених. У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що кількість жертв атаки на Дніпро зросла до 12: серед них хлопчики 3 та 8 років і рятувальник, доля кількох людей невідома.
  • Завтра, 3 червня 2026 року, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

+3
А де та тварь яка тут пропонувала мені вибачитись за те що я казав що переміріє на дев'яте травня нідочого доброго не призведе. І що ніяких 1000 полонених рашисти нам не віддадуть зате ми отримаємо масовані обстріли наших міст з великими жертвами. Де ті мразотні суки які верещали що не можна бити по моцкві ато рашисти у відповідь обстріляють наші міста? Ну і що ми знову отримали в обміна ваші пацифістські заклики? Ви тільки тварюки навпаки рашистів підбадьорили показавши які ви кінчені лохи і терпіли. Що Буданов, кінець війни ти побачило? За останні пів року Буданов ніхера не зхробив, тільки як баба базарна інтерв'ю дає різним блогерам і приймає участь у шоу домогосподарок.
02.06.2026 17:56 Відповісти
+1
Зате в Європі знімають санкції з рашистських і *********** людоїдів. Мовляв спорт позаполітикою. Давайте мразі спортсменів з Алькаїди і ІДІЛа запросіть до своїх змагань. Хоча впевнений що вони і так приймають участь.
02.06.2026 17:47 Відповісти
+1
Доречі чому ми не випалюємо рашистські міста ракетами і дронами? Заряджайте дрони 50/50 білим фосфором і протипіхотними мінами і над рашистськими містами скидайте. Рашистські міста будуть палати але рашисти тушити їх не зможуть через міни. До того ж потрібно випалювати рашистські поля з врожаєм. Хей рашисти подихають з голоду. До того ж рашистизерно продають в обмін на зброю і купівлю політиків. Так що зернові це цілком легальна ціль.
02.06.2026 17:50 Відповісти
Це відчай кацапів. Чим більше такого буде - тим більший значить у них відчай. Ось так. Навіть якщо ще 10 років так буде, треба триматися, це відчай кацапів.
02.06.2026 17:42 Відповісти
Який там відчай, у них все ОК. CNN випускала матеріал, як чудово та спокійно в Москві. У них там прямо дісонанс, як це Зеленський забеспечує спокій в столиці ворога. Мабуть і мислішкі нехорошиє у Запада шевелятся.
02.06.2026 17:51 Відповісти
Читаю кацапській коменти на фб, там реальне свято. Як я з ними жив в одній державі??
02.06.2026 17:44 Відповісти
02.06.2026 17:47 Відповісти
02.06.2026 17:50 Відповісти
Трохи ранувато зернові випалювать. Але ідея слушна. Та й лісів там багато. Хай гріються. Літо цього року холодне.
02.06.2026 18:07 Відповісти
Бог дав навколо моцкви багато гарних торф'яників які гарно горять. кілька десятків дронів з білим фосфором і мінами зроблять в моцкві веселе літо з таким смогом що орки ще не бачили. Але для цього в Україні повинна бути нормальна влада яка не кінець війни виглядає і випрошує на колінах, а б'є рашистів усюди і різними методами. Інакше ця війна затягнеться на десятиліття.
02.06.2026 18:13 Відповісти
Москва спить завжди. Це типовий зелін договорняк. Оманський віслюк потужно накладає купи свого лайна з екрана, нажершись коксу белькоче про якийсь мир до осені.... У нас так Києва не залишиться, у нас іншої столиці немає, на відмінність від талановитої кодли.
02.06.2026 17:48 Відповісти
02.06.2026 17:56 Відповісти
Ти ж і є та тварь, бо хайпуєш на трагедії.
1. Було перемир'я 9 травня, чи не було, графік рашистських обстрілів від цього не змінюється.
2. Україна і зараз не б'є по Москві з чотирьох головних причин:
а) це ні до чого не призведе. Ніякі мирні жертви не примусять Путіна до миру;
б) Раша буде звинуватить Україну у порушенні гуманітарного права;
в) Москва надто захищена;
г) Україна має кращі цілі, куди бити, і так, щоб не витрачати цінну зброю даремно.
02.06.2026 18:24 Відповісти
Співчуття рідним загиблих та поранених. Кацапія повинна бути знищенна до тла! Мене влаштує тільки болота та жаби, на їх території, вся інша "живність" у виді кацапів- зайва!
02.06.2026 18:02 Відповісти
"У травні 2026 року у Дніпрі стався інцидент, коли місцеві жителі перешкодили затриманню чоловіка представниками ТЦК на масиві Лівобережний-2. Очевидці повідомляли, що громадяни вступили в конфлікт, закидали працівників ТЦК камінням та відбили чоловіка. Подібні емоційні сутички також фіксувалися у місті й наприкінці березня."
02.06.2026 18:13 Відповісти
 
 