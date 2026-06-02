Пошуково-рятувальну операцію в Дніпрі завершено: 16 загиблих і 42 поранених

У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці нічного удару РФ.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"16 загиблих, 42 поранених. У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що кількість жертв атаки на Дніпро зросла до 12: серед них хлопчики 3 та 8 років і рятувальник, доля кількох людей невідома.

Завтра, 3 червня 2026 року, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

