Пошуково-рятувальну операцію в Дніпрі завершено: 16 загиблих і 42 поранених
У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці нічного удару РФ.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"16 загиблих, 42 поранених. У Дніпрі завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому уночі поцілили російські ракети", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу.
1. Було перемир'я 9 травня, чи не було, графік рашистських обстрілів від цього не змінюється.
2. Україна і зараз не б'є по Москві з чотирьох головних причин:
а) це ні до чого не призведе. Ніякі мирні жертви не примусять Путіна до миру;
б) Раша буде звинуватить Україну у порушенні гуманітарного права;
в) Москва надто захищена;
г) Україна має кращі цілі, куди бити, і так, щоб не витрачати цінну зброю даремно.