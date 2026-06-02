У Дніпрі нове влучання дроном у будинок: поранено 8-річну дівчинку та її брата (оновлено). ФОТОрепортаж

Вдень 2 червня 2026 року ворог вчергове атакував Дніпро. Зафіксовано влучання ударного дрона у житловий будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

"Знову влучання дроном в житловий будинок", - написав Філатов.

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється", - підтвердили інформацію в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Дніпро: ворог бив касетними боєприпасами, зафіксовано масштабні руйнування. ФОТО

Оновлена інформація

Як згодом поінформував голова ОВА Олександр Ганжа, 8-річна дівчинка дістала поранень через удар росіян по Дніпру.



Медики надають дитині усю необхідну допомогу.

Станом на 15.30 відомо, що двоє дітей дістали поранень через удар росіян по Дніпру.



Медична допомога знадобилася брату та сестрі. Обоє госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.













Що передувало?

Раніше повідомлялося, що завтра, 3 червня 2026 року, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

Кількість жертв атаки на Дніпрозросла до 12: серед них хлопчики 3 та 8 років і рятувальник, доля кількох людей невідома.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Густий дим над ранковим Києвом після масованої атаки РФ на столицю. ВIДЕО

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київ: масштабні руйнування в столиці. ВIДЕО

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 12 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.