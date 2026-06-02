В Днепре новое попадание дроном в дом: ранена 8-летняя девочка и ее брат (обновлено). ФОТОрепортаж

Днем 2 июня 2026 года враг в очередной раз атаковал Днепр. Зафиксировано попадание ударного дрона в жилой дом.

Об этом сообщил вTelegram-канале мэр города Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

"Снова попадание дрона в жилой дом", - написал Филатов.

"Россияне снова нанесли удар по Днепру. Поврежденмногоэтажный дом. Информация о пострадавших уточняется", - подтвердили информацию в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Днепр: враг бил кассетными боеприпасами, зафиксированы масштабные разрушения. ФОТО

Обновленная информация

Как впоследствии проинформировал глава ОВА Александр Ганжа, 8-летняя девочка получила ранения из-за удара россиян по Днепру.

Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

По состоянию на 15.30 известно, что двое детей получили ранения из-за удара россиян по Днепру.

Медицинская помощь потребовалась брату и сестре. Оба госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.













Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что завтра, 3 июня 2026 года, в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате российского удара.

Число жертв атаки наДнепр возросло до 12: среди них мальчики 3 и 8 лет и спасатель, судьба нескольких человек неизвестна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Густой дым над утренним Киевом после массированной атаки РФ на столицу. ВИДЕО

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака на Киев: масштабные разрушения в столице. ВИДЕО

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там - 12 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.