Колишній військовий з російським паспортом: затримано коригувальника атак РФ по Дніпру 2 червня, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано ворожого агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки РФ по Дніпру у ніч на 2 червня. Ним виявся завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області з російським паспортом.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

СБУ затримала коригувальника ударів РФ по Дніпру

Що відомо

Як з’ясувало розслідування, фігурант відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону.

У такий спосіб рашисти шукали "слабкі точки" у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінований удар.

Зазначається, що для збору розвідданих зловмисник виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони.

Встановлено, що російські спецслужбісти залучили фігуранта до співпраці через телеграм-канал, де він шукав виходи на рашистів.

Під час розвідвилазок зловмисник на власному авто об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору агентурної інформації.

Затримання та оголошення підозри

Агента затримали за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено паспорт громадянина РФ і смартфон з доказами роботи на ворога.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що кількість жертв атаки на Дніпро зросла до 12: серед них хлопчики 3 та 8 років і рятувальник, доля кількох людей невідома.
  • Завтра, 3 червня 2026 року, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

От цікаво , в сусідній темі побили афганця цкуни, а оцього ждуна і на додачу з рашистським паспортом, не бачать і не чують?! Як це розуміти?
02.06.2026 16:21 Відповісти
І що з цією паскудою робити ? спочатку прив'язати до стовпа ганьби в Дніпрі ,щоб всі побачили ,а потім повісити іншої мови ці виродки не розуміють.
02.06.2026 16:52 Відповісти
А скільки ще таких підАрів ходе по багатостраждальній українській землі... Шо, ***, на обмін віддадуть?
02.06.2026 16:32 Відповісти
02.06.2026 16:21 Відповісти
А нещодавно купка дебілів вийшла на Майдан протестувати проти лгбт , в той час , коли вирішували , чи давати Україні гроші від ЄС . Чи не просто дебіли ? Я думаю що ні . І нічого - ніхто їх під жопу не прогнав .
02.06.2026 16:34 Відповісти
Так подібне в Полтаві, влада влаштувала в центрі міста перекривши так званий "забіг перемоги" де бігали здоровенні бугаї , я чекав що на фініші їх буде лагідно приймати тцк , ан ніт! Їх і духу там не було! А от на сусідній вулиці забусярили двох цивільних
02.06.2026 16:48 Відповісти
Так і тебе гєрасімов поки що " не бачить". Поки бронь від ведмедчука діє. Будеш некреативно працювати, здадуть у лапи гєрасімову.
02.06.2026 17:25 Відповісти
В тебе за слово "ведмедчук" потрійна оплата?😁
02.06.2026 17:27 Відповісти
А що, є загроза, що за твою нехлюйську роботу він з тебе таки зніме броню?
02.06.2026 17:38 Відповісти
Вона трошки непритомна.
02.06.2026 18:09 Відповісти
Нехай і не хвилюється, цей убивця Українців!!
Оманські його, як Цемаха, з часом переправлять на мацковію!!
Він же не зеленського з Свириденко чи умерова з стефанчуком, хотів убити, а отих Українців!
02.06.2026 16:22 Відповісти
02.06.2026 16:32 Відповісти
Якщо таких убивць Українців дієво вішати, під час намагання його втечі, то і число коригувальників-убивць, зменьшиться!!!
Але оманський, упродовж 7 років, ЖОДНОГО з убивць Українців, так і не покарав!!! Беркутня, Цемах, вагнерівці, та десятки коригувальників, це можуть підтвердити особисто, з московії!!!
02.06.2026 16:38 Відповісти
Згоден. Але якщо з іншого боку подивитись то наших хлопців теж треба визволяти. І тут, на жаль, треба шукати якихось компромісів з кацпнею...
02.06.2026 17:02 Відповісти
не віддадуть. Наявність російського паспорта не відміняє його українське громадянство. Помре на зоні.
02.06.2026 16:44 Відповісти
Мені дивно, що до сих пір відсутня база даних пересувань громадян України по терторії держави, а особливо в прифронтовій зоні. В західних областях на прикордонні сто раз зупинять, перевірять, а в прифронтовійзоні переміщаються і все нормально та ще наводять ракети!
02.06.2026 16:38 Відповісти
В омані, це було оговорено з особами від Україні….
02.06.2026 16:44 Відповісти
на міндича схожий
02.06.2026 16:41 Відповісти
І що з цією паскудою робити ? спочатку прив'язати до стовпа ганьби в Дніпрі ,щоб всі побачили ,а потім повісити іншої мови ці виродки не розуміють.
02.06.2026 16:52 Відповісти
Як це може бути, щоб у військового був російський паспорт.
02.06.2026 16:59 Відповісти
Спитати сирського як,розкаже і покаже.
02.06.2026 17:22 Відповісти
Таких виродків треба натовпу віддавати, на суд лінча
02.06.2026 17:34 Відповісти
 
 