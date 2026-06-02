Колишній військовий з російським паспортом: затримано коригувальника атак РФ по Дніпру 2 червня, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано ворожого агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки РФ по Дніпру у ніч на 2 червня. Ним виявся завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області з російським паспортом.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як з’ясувало розслідування, фігурант відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону.

У такий спосіб рашисти шукали "слабкі точки" у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінований удар.

Зазначається, що для збору розвідданих зловмисник виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони.

Встановлено, що російські спецслужбісти залучили фігуранта до співпраці через телеграм-канал, де він шукав виходи на рашистів.

Під час розвідвилазок зловмисник на власному авто об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору агентурної інформації.

Затримання та оголошення підозри

Агента затримали за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено паспорт громадянина РФ і смартфон з доказами роботи на ворога.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

