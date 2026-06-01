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Новини Фото Затримання коригувальників Шпигунство на користь РФ
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Затримано коригувальника, який шукав для ворога позиції ППО та ЗСУ на Полтавщині, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у Полтаві ще одного російського інформатора. Зловмисник відстежував для рашистів координати Сил оборони, за якими ворог планував здійснити ракетно-дронові атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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зрадник з Полтави працював на рф

Що про зрадника відомо?

Як встановило розслідування, наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, який потрапив до уваги російських спецслужбістів під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

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Які дані він передавав ворогу?

В обмін на обіцянки "підзаробити" фігурант почав об’їжджати на таксі територію та околиці обласного центру, щоб виявити пункти базування українських військ та позначити їхні локації на гугл-картах.

Найбільше рашистів цікавили бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, по яких рф готувала нову серію обстрілів.

"Крім цього, задокументовано, як інформатор фотографував адмінбудівлі та службові паркінги місцевих підрозділів Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення потенційних цілей він одразу інформував російських спецслужбістів про місця дислокації Сил оборони у вигляді фото- та відеофайлів з прив’язкою до електронних координат.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили розвідактивність фігуранта, задокументували її та убезпечили розташування українських захисників.

Також читайте: Затримано двох навідників РФ, які збирали дані для ударів по Києву та Запоріжжю, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримання та підозра

  • На фінальному етапі превентивних дій військові контррозвідники СБУ затримали ворожого коригувальника.
  • Під час обшуків у затриманого вилучено телефон зі "звітами" до РФ. Проведені СБУ фототехнічна та комп’ютерно-технічна експертизи підтвердили факти злочинів фігуранта в інтересах країни-агресора.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
  • Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

Полтава (598) СБУ (13927) шпигунство (1126) Полтавська область (1391) Полтавський район (125)
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Агент на таксі - це верх шпіонажу!
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01.06.2026 10:44 Відповісти
Повісити коригувальника і гірше для Українців не буде!
А тепер, починається черговий серіал, як шоу від зеленського-стефанчука-свириденко, - спасти коригувальника-убивцю!!??!?
Яка влада, такі й наслідки для Українців!!
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01.06.2026 11:07 Відповісти
І так триває кожен день необхідно щось робити ,пора вже заблокувати анонімні телеграм канали які використовує ворог для вербування бидла ,потрібно змінити КК за злочин проти держави в умовах війни відновити смертну кару ,чи відправлення на розмінування ,а ще має якась державницька політика в ЗМІ ,навчальних закладах ,культурній сфері патріотичного виховання.
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01.06.2026 11:12 Відповісти
в Миколаєві ,до 19р агенти на таксі пачками працювали відкрито ...драли ср* ку за зеленського🤡 та за совок ,ще в 18р... не знаю як сьогодні. ,але думаю шо при кімі нічого не змінилося...
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01.06.2026 11:31 Відповісти
 
 