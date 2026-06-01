Затримано коригувальника, який шукав для ворога позиції ППО та ЗСУ на Полтавщині, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у Полтаві ще одного російського інформатора. Зловмисник відстежував для рашистів координати Сил оборони, за якими ворог планував здійснити ракетно-дронові атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

Як встановило розслідування, наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, який потрапив до уваги російських спецслужбістів під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

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Які дані він передавав ворогу?

В обмін на обіцянки "підзаробити" фігурант почав об’їжджати на таксі територію та околиці обласного центру, щоб виявити пункти базування українських військ та позначити їхні локації на гугл-картах.

Найбільше рашистів цікавили бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, по яких рф готувала нову серію обстрілів.

"Крім цього, задокументовано, як інформатор фотографував адмінбудівлі та службові паркінги місцевих підрозділів Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення потенційних цілей він одразу інформував російських спецслужбістів про місця дислокації Сил оборони у вигляді фото- та відеофайлів з прив’язкою до електронних координат.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили розвідактивність фігуранта, задокументували її та убезпечили розташування українських захисників.

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Затримання та підозра