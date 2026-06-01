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Новости Фото Задержание корректировщиков Шпионаж в пользу РФ
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Задержан корректировщик, который искал для врага позиции ПВО и ВСУ в Полтавской области, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в Полтаве еще одного российского информатора. Злоумышленник отслеживал для рашистов координаты Сил обороны, по которым враг планировал нанести ракетно-дроновые удары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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предатель из Полтавы работал на РФ

Что известно о предателе?

Как установило расследование, наведением комбинированных ударов занимался местный безработный, который попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

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Какие данные он передавал врагу?

В обмен на обещания "подзаработать" фигурант начал объезжать на такси территорию и окрестности областного центра, чтобы выявить пункты базирования украинских войск и обозначить их локации на гугл-картах.

Больше всего рашистов интересовали боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, по которым РФ готовила новую серию обстрелов.

"Кроме того, задокументировано, как информатор фотографировал административные здания и служебные парковки местных подразделений Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения потенциальных целей он сразу информировал российских спецслужбовцев о местах дислокации Сил обороны в виде фото- и видеофайлов с привязкой к электронным координатам.

Сотрудники Службы безопасности своевременно раскрыли разведывательную деятельность фигуранта, задокументировали ее и обеспечили безопасность расположения украинских защитников.

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Задержание и подозрение

  • На финальном этапе превентивных действий военные контрразведчики СБУ задержали вражеского корректировщика.
  • Во время обысков у задержанного изъят телефон с "отчетами" в РФ. Проведенные СБУ фототехническая и компьютерно-техническая экспертизы подтвердили факты преступлений фигуранта в интересах страны-агрессора.
  • Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
  • Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

Тахтаулове (798) СБУ (20733) шпионаж (1492) Полтавская область (1415) Полтавский район (123)
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Агент на таксі - це верх шпіонажу!
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01.06.2026 10:44 Ответить
Повісити коригувальника і гірше для Українців не буде!
А тепер, починається черговий серіал, як шоу від зеленського-стефанчука-свириденко, - спасти коригувальника-убивцю!!??!?
Яка влада, такі й наслідки для Українців!!
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01.06.2026 11:07 Ответить
І так триває кожен день необхідно щось робити ,пора вже заблокувати анонімні телеграм канали які використовує ворог для вербування бидла ,потрібно змінити КК за злочин проти держави в умовах війни відновити смертну кару ,чи відправлення на розмінування ,а ще має якась державницька політика в ЗМІ ,навчальних закладах ,культурній сфері патріотичного виховання.
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01.06.2026 11:12 Ответить
в Миколаєві ,до 19р агенти на таксі пачками працювали відкрито ...драли ср* ку за зеленського🤡 та за совок ,ще в 18р... не знаю як сьогодні. ,але думаю шо при кімі нічого не змінилося...
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01.06.2026 11:31 Ответить
 
 