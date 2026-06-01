Задержан корректировщик, который искал для врага позиции ПВО и ВСУ в Полтавской области, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в Полтаве еще одного российского информатора. Злоумышленник отслеживал для рашистов координаты Сил обороны, по которым враг планировал нанести ракетно-дроновые удары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как установило расследование, наведением комбинированных ударов занимался местный безработный, который попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

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Какие данные он передавал врагу?

В обмен на обещания "подзаработать" фигурант начал объезжать на такси территорию и окрестности областного центра, чтобы выявить пункты базирования украинских войск и обозначить их локации на гугл-картах.

Больше всего рашистов интересовали боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, по которым РФ готовила новую серию обстрелов.

"Кроме того, задокументировано, как информатор фотографировал административные здания и служебные парковки местных подразделений Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения потенциальных целей он сразу информировал российских спецслужбовцев о местах дислокации Сил обороны в виде фото- и видеофайлов с привязкой к электронным координатам.

Сотрудники Службы безопасности своевременно раскрыли разведывательную деятельность фигуранта, задокументировали ее и обеспечили безопасность расположения украинских защитников.

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Задержание и подозрение