Задержан корректировщик, который искал для врага позиции ПВО и ВСУ в Полтавской области, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в Полтаве еще одного российского информатора. Злоумышленник отслеживал для рашистов координаты Сил обороны, по которым враг планировал нанести ракетно-дроновые удары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Как установило расследование, наведением комбинированных ударов занимался местный безработный, который попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.
Какие данные он передавал врагу?
В обмен на обещания "подзаработать" фигурант начал объезжать на такси территорию и окрестности областного центра, чтобы выявить пункты базирования украинских войск и обозначить их локации на гугл-картах.
Больше всего рашистов интересовали боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, по которым РФ готовила новую серию обстрелов.
"Кроме того, задокументировано, как информатор фотографировал административные здания и служебные парковки местных подразделений Национальной полиции", - говорится в сообщении.
В случае обнаружения потенциальных целей он сразу информировал российских спецслужбовцев о местах дислокации Сил обороны в виде фото- и видеофайлов с привязкой к электронным координатам.
Сотрудники Службы безопасности своевременно раскрыли разведывательную деятельность фигуранта, задокументировали ее и обеспечили безопасность расположения украинских защитников.
Задержание и подозрение
- На финальном этапе превентивных действий военные контрразведчики СБУ задержали вражеского корректировщика.
- Во время обысков у задержанного изъят телефон с "отчетами" в РФ. Проведенные СБУ фототехническая и компьютерно-техническая экспертизы подтвердили факты преступлений фигуранта в интересах страны-агрессора.
- Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
- Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
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А тепер, починається черговий серіал, як шоу від зеленського-стефанчука-свириденко, - спасти коригувальника-убивцю!!??!?
Яка влада, такі й наслідки для Українців!!