СБУ задержала еще одного корректировщика ФСБ, который наводил российские удары по Харьковской области. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые и дронные атаки россиян по прифронтовым районам области.

Как установило расследование, фигурант пешком или на общественном транспорте передвигался по местности, чтобы отследить пункты базирования Сил обороны, по которым враг готовил воздушные удары, сообщает Цензор.НЕТ.

В случае выполнения агентурного задания ФСБ обещало корректировщику "эвакуацию" в страну-агрессора.

Контрразведчики СБУ сработали на опережение и задержали агента, когда он готовил для российской спецслужбы итоговый отчет с координатами потенциальных целей.

По данным следствия, пособником рашистов оказался завербованный врагом местный разнорабочий. В поле зрения ФСБ он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки агент прошел инструктаж от куратора из РФ по способам сбора разведданных и методам конспирации, в частности во время сеансов связи с российским спецслужбовцем. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъят смартфон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

