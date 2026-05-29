РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12895 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание корректировщиков
1 337 9

СБУ задержала еще одного корректировщика ФСБ, который наводил российские удары по Харьковской области. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые и дронные атаки россиян по прифронтовым районам области.

Как установило расследование, фигурант пешком или на общественном транспорте передвигался по местности, чтобы отследить пункты базирования Сил обороны, по которым враг готовил воздушные удары, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В случае выполнения агентурного задания ФСБ обещало корректировщику "эвакуацию" в страну-агрессора.

Контрразведчики СБУ сработали на опережение и задержали агента, когда он готовил для российской спецслужбы итоговый отчет с координатами потенциальных целей.

По данным следствия, пособником рашистов оказался завербованный врагом местный разнорабочий. В поле зрения ФСБ он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки агент прошел инструктаж от куратора из РФ по способам сбора разведданных и методам конспирации, в частности во время сеансов связи с российским спецслужбовцем. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъят смартфон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

сбу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдополковники "СБУ" выманили у известного киевского врача 11 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20719) ФСБ (2003) Харьковская область (2726)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У поле зору ФСБСБУ він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів. Джерело: https://censor.net/ua/p4005666

от шоб робило СБУ без тєлєгі....
показать весь комментарий
29.05.2026 10:51 Ответить
Мабуть тому і не закривають.
показать весь комментарий
29.05.2026 12:52 Ответить
ну так, бо як тоді виловлювати тих латентних колаборантів, яких мабуть мільйон по країні бігає.
показать весь комментарий
29.05.2026 12:57 Ответить
Навідників треба нищити при затриманні ""чинив збройний опір""склали акт і х з ним
показать весь комментарий
29.05.2026 10:52 Ответить
Який 'акт'? Знищити, щоб сліду не лишалось. 'Подєльнікі' нехай здогадуються, де поділось це лайно.
показать весь комментарий
29.05.2026 11:35 Ответить
За убивство Українців, московський агент, чітко підходить під статті ККУ про злісне *********** …. Бананов і єрмак з татаровим, як захисники вагнерівців і беркутні та ригоАНАЛІВ з 2019 рок, це можуть і засвідчити….
показать весь комментарий
29.05.2026 10:57 Ответить
важко зрозуміти логіку дебілів..
ти ж на усе життя, ідіот, стаєш маріонеткою залежною від усих, хто в "курсі теми", те6е багаторазово (чи разово) використають і викинуть на смітник, і радій, якщо живого..
показать весь комментарий
29.05.2026 11:22 Ответить
Це маргінали. Погано вчилися, у житті не влаштовані, алкаші, наркомани.
Є трохи ідейних, "життя образило", "країна не забезпечили" тощо.
показать весь комментарий
29.05.2026 12:53 Ответить
Та що ж з цим телеграм робиться? Всі кацапські шпигуни в ньому... ніяк дібіли не розуміють що вайбер ще є... Вже дратують ці тупі висери ЗЕсбу, для відволікання уваги від головного зрадника і потужної гопкомпанії
показать весь комментарий
29.05.2026 12:13 Ответить
 
 