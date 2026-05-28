Псевдополковники "СБУ" выманили у известного киевского врача 11 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве мошенники под видом "проверки СБУ" выманили у известного хирурга-пульмонолога, профессора и лауреата Государственной премии Украины около 11 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Врача убеждали, что он "финансирует врага"

По данным следствия, злоумышленники звонили 83-летнему медику, представляясь "полковниками СБУ и полиции".

Они сообщили врачу, что якобы против него открыты уголовные дела из-за финансирования РФ.

Во время так называемого "обыска" по видеосвязи потерпевшего заставили показать свои сбережения, назвать суммы и сложить деньги в пакеты отдельно по валютам.

В общей сложности мошенники завладели 180 тысячами долларов США, 30 тысячами евро и 1,6 миллиона гривен. Общая сумма ущерба составляет около 11 миллионов гривен.









Читайте: Разыскивали семьи погибших военных, чтобы завладеть их выплатами: на Львовщине разоблачена группа мошенников, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Курьером оказался тренер детской спортшколы

В прокуратуре сообщили, что деньги забрал курьер, который уже на следующий день перевел их на криптокошелек организаторов схемы.

По данным следствия, курьером был тренер детской спортивной школы из Ужгорода. За выполнение "задания" ему обещали 500 долларов. Правоохранители установили, что мужчина действовал по указанию знакомого.

Сейчас следователи проверяют его причастность как минимум еще к пяти аналогичным эпизодам мошенничества. Соответствующие материалы обнаружили во время обыска телефона подозреваемого.

Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,3 миллиона гривен.









Читайте также: Нацбанк предупредил о мошеннических письмах якобы от его имени

Мошенники уже обманывали экс-премьера

В прокуратуре отмечают, что это не первый случай, когда аферисты под видом "проверки СБУ" обманывают известных людей на крупные суммы.

Ранее жертвой подобной схемы стал бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко. Мошенники также обвинили его в якобы финансировании РФ и заставили во время "обыска" по видеосвязи показать сбережения.

После этого экс-глава правительства передал мошенникам 6,7 миллиона гривен в разных валютах для так называемой "проверки".





Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве мошенник выманил 6 млн грн у народной артистки — представился сотрудником СБУ