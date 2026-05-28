РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14835 посетителей онлайн
Новости Фото Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
5 439 28

Псевдополковники "СБУ" выманили у известного киевского врача 11 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве мошенники под видом "проверки СБУ" выманили у известного хирурга-пульмонолога, профессора и лауреата Государственной премии Украины около 11 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Врача убеждали, что он "финансирует врага"

По данным следствия, злоумышленники звонили 83-летнему медику, представляясь "полковниками СБУ и полиции".

Они сообщили врачу, что якобы против него открыты уголовные дела из-за финансирования РФ.

Во время так называемого "обыска" по видеосвязи потерпевшего заставили показать свои сбережения, назвать суммы и сложить деньги в пакеты отдельно по валютам.

В общей сложности мошенники завладели 180 тысячами долларов США, 30 тысячами евро и 1,6 миллиона гривен. Общая сумма ущерба составляет около 11 миллионов гривен.

Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн
Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн
Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн
Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн

Читайте: Разыскивали семьи погибших военных, чтобы завладеть их выплатами: на Львовщине разоблачена группа мошенников, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Курьером оказался тренер детской спортшколы

В прокуратуре сообщили, что деньги забрал курьер, который уже на следующий день перевел их на криптокошелек организаторов схемы.

По данным следствия, курьером был тренер детской спортивной школы из Ужгорода. За выполнение "задания" ему обещали 500 долларов. Правоохранители установили, что мужчина действовал по указанию знакомого.

Сейчас следователи проверяют его причастность как минимум еще к пяти аналогичным эпизодам мошенничества. Соответствующие материалы обнаружили во время обыска телефона подозреваемого.

Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,3 миллиона гривен.

Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн
Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн
Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн
Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн

Читайте также: Нацбанк предупредил о мошеннических письмах якобы от его имени

Мошенники уже обманывали экс-премьера

В прокуратуре отмечают, что это не первый случай, когда аферисты под видом "проверки СБУ" обманывают известных людей на крупные суммы.

Ранее жертвой подобной схемы стал бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко. Мошенники также обвинили его в якобы финансировании РФ и заставили во время "обыска" по видеосвязи показать сбережения.

После этого экс-глава правительства передал мошенникам 6,7 миллиона гривен в разных валютах для так называемой "проверки".

Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн
Под видом проверки СБУ мошенники выманили у киевского хирурга-пульмонолога 11 млн грн

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве мошенник выманил 6 млн грн у народной артистки — представился сотрудником СБУ

Автор: 

деньги (945) мошенничество (1357) СБУ (20723)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Обшук по відеозв"язку - сильно - перед тим як віддавати гроші ніхто не додув позвонити в СБУ і взнати шо за нездорова канітєль з грошима
показать весь комментарий
28.05.2026 18:24 Ответить
+16
Багатий лікар. Невинний не обісрався б від страху.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:36 Ответить
+12
"Грабуй награбоване" - лозунг терориста леніна актуальний і сьогодні.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Грабуй награбоване" - лозунг терориста леніна актуальний і сьогодні.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:23 Ответить
Це не оті заступники бананова у СБУ від сівковича????
показать весь комментарий
28.05.2026 19:33 Ответить
Які тупі в нас лікарі
показать весь комментарий
28.05.2026 19:37 Ответить
Злидні до злидня прийшли, щоб красти накрадене!!??
показать весь комментарий
28.05.2026 20:07 Ответить
Як в ******** Україні таке може статись і це вже не перший випадок телевізійних обшуків! Тобто це цілий напрямок роботи кримінала який в нас неможливо відрізнити від правоохорлнної системи! Голову СБУ потрібно знімати!
показать весь комментарий
28.05.2026 20:25 Ответить
Можливо, реальні посадовці СБУ, які і проти Залужного пішли із зброєю, щоб шукати на Командному пункті ЗСУ повій-послиць з корабельними сосками, також приймали співучасть у обкраданні цього лікаря???
Просто підробляли грошенят, діткам на Мівіну…
показать весь комментарий
28.05.2026 22:04 Ответить
Обшук по відеозв"язку - сильно - перед тим як віддавати гроші ніхто не додув позвонити в СБУ і взнати шо за нездорова канітєль з грошима
показать весь комментарий
28.05.2026 18:24 Ответить
Багатий лікар. Невинний не обісрався б від страху.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:36 Ответить
83 роки взагалі-то. Коли ховали отца народов йому було 10 років. Пам'ятає часи панування гебні.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:37 Ответить
Показово як народ боїться СБУ.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:38 Ответить
Неа. Это у СБУ такая репутация что никто не сомневается.
Быстренько по истории:
ЧК выманивает профессора Преображенского деньги? Вранье, там были другие методы
Гестабо разводит на бабки профессора Плейшнера? Брехня.
КГБ выманивало бабло у Амосова? Верите?
А за "подполковника СБУ" врачи не сомневаются
показать весь комментарий
28.05.2026 19:05 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2026 18:41 Ответить
Якщо ведуться на таке, то розвести лоха не западло. Обшук по відеозвязку? Це ваще шедевр.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:43 Ответить
Якщо в нього немає зв'язків з рф то ***** він віддав гроші?
показать весь комментарий
28.05.2026 18:44 Ответить
Писали , що колишній прем'єр Пустовойтенко теж повівся на таке .
показать весь комментарий
28.05.2026 18:51 Ответить
без лоха життя - не життя
показать весь комментарий
28.05.2026 18:55 Ответить
відомого хірурга-пульмонолога ???
показать весь комментарий
28.05.2026 19:01 Ответить
Хворі на рак легень платять любі гроші...
показать весь комментарий
28.05.2026 19:08 Ответить
Скільки можна вестись на такі розводи, бо багато ж пишуть, розповідають, попереджають? Треба хоч іноді мізки включати.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:07 Ответить
хто б Трампона розвів, тому теж скоро 80
показать весь комментарий
28.05.2026 19:09 Ответить
"відомий хірург, професор та лауреат Державної премії України"
"жертвою подібної схеми став колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко"

"позвольте, как же он служил в очистке?!" (с)
показать весь комментарий
28.05.2026 19:15 Ответить
Питаннячко: а де ж цей "нещасний" лікар взяв оті самі 11 000 000 грн.?! А- а,мабуть збирав,що б на армію донатити...
показать весь комментарий
28.05.2026 19:22 Ответить
Дав клятву Гіппократа, і гроші понесли йому уже пацієнти!!
показать весь комментарий
28.05.2026 19:35 Ответить
У такому віці відомі фахівці ******** довирливи і вразліви, чим і скористались шахраї. Коли б іх завчасно не зупинили, добралісь і до Трампа, назвавшись працівниками ФБР
показать весь комментарий
28.05.2026 19:37 Ответить
У прокуратурі повідомили, що гроші забрав кур'єр, який уже наступного дня переказав їх на криптогаманець організаторів схеми.

Загалом шахраї заволоділи 180 тисячами доларів США, 30 тисячами євро та 1,6 мільйона гривень. Джерело: https://censor.net/ua/p4005573

Як кур"єр міг переказати стільки грошей ?
показать весь комментарий
28.05.2026 20:00 Ответить
Скоріше що у лікаря,що у екс-прем'єра кошти були сумнівні раз самі погодились на обшук по відеозв'язку,склавши їх в пакети.
показать весь комментарий
28.05.2026 22:55 Ответить
Такую дурню еще надо было придумать. Для кого эти сказки?
показать весь комментарий
29.05.2026 01:14 Ответить
Нє, ну що б там не казали, а обшук по відеозв'язку - це величезне досягнення високо технологічного ноу-хау. Ося Бендер навіть і мріяти про такі можливості не міг.
показать весь комментарий
31.05.2026 11:54 Ответить
 
 