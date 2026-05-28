Псевдополковники "СБУ" виманили у відомого київського лікаря 11 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

У Києві шахраї під виглядом "перевірки СБУ" виманили у відомого хірурга-пульмонолога, професора та лауреата Державної премії України близько 11 мільйонів гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Офісі генерального прокурора.

Лікаря переконували, що він "фінансує ворога"

За даними слідства, зловмисники телефонували 83-річному медику, представляючись "полковниками СБУ та поліції".

Вони повідомили лікарю, що нібито проти нього відкриті кримінальні провадження через фінансування РФ.

Під час так званого "обшуку" по відеозв’язку потерпілого змусили показати свої заощадження, назвати суми та скласти гроші у пакети окремо за валютами.

Загалом шахраї заволоділи 180 тисячами доларів США, 30 тисячами євро та 1,6 мільйона гривень. Загальна сума збитків становить близько 11 мільйонів гривень.

Читайте: Підшукували родини загиблих військових, щоб заволодіти їхніми виплатами: на Львівщині викрито групу шахраїв, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Кур’єром виявився тренер дитячої спортшколи

У прокуратурі повідомили, що гроші забрав кур’єр, який уже наступного дня переказав їх на криптогаманець організаторів схеми.

За даними слідства, кур’єром був тренер дитячої спортивної школи з Ужгорода. За виконання "завдання" йому обіцяли 500 доларів. Правоохоронці встановили, що чоловік діяв за вказівкою знайомого.

Наразі слідчі перевіряють його причетність щонайменше ще до п’яти аналогічних епізодів шахрайства. Відповідні матеріали виявили під час обшуку телефону підозрюваного.

Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3,3 мільйона гривень.

Також читайте: Нацбанк попередив про шахрайські листи нібито від його імені

Шахраї вже обдурювали екс-прем’єра

У прокуратурі зазначають, що це не перший випадок, коли аферисти під виглядом "перевірки СБУ" ошукують відомих людей на великі суми.

Раніше жертвою подібної схеми став колишній прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко. Шахраї також звинуватили його у нібито фінансуванні РФ та змусили під час "обшуку" по відеозв’язку показати заощадження.

Після цього ексглава уряду передав аферистам 6,7 мільйона гривень у різних валютах для так званої "перевірки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві шахрай виманив 6 млн грн у народної артистки - назвався співробітником СБУ

Топ коментарі
+17
Обшук по відеозв"язку - сильно - перед тим як віддавати гроші ніхто не додув позвонити в СБУ і взнати шо за нездорова канітєль з грошима
28.05.2026 18:24 Відповісти
+16
Багатий лікар. Невинний не обісрався б від страху.
28.05.2026 18:36 Відповісти
+12
"Грабуй награбоване" - лозунг терориста леніна актуальний і сьогодні.
28.05.2026 18:23 Відповісти
"Грабуй награбоване" - лозунг терориста леніна актуальний і сьогодні.
28.05.2026 18:23 Відповісти
Це не оті заступники бананова у СБУ від сівковича????
показати весь коментар
28.05.2026 19:33 Відповісти
Які тупі в нас лікарі
28.05.2026 19:37 Відповісти
Злидні до злидня прийшли, щоб красти накрадене!!??
28.05.2026 20:07 Відповісти
Як в ******** Україні таке може статись і це вже не перший випадок телевізійних обшуків! Тобто це цілий напрямок роботи кримінала який в нас неможливо відрізнити від правоохорлнної системи! Голову СБУ потрібно знімати!
28.05.2026 20:25 Відповісти
Можливо, реальні посадовці СБУ, які і проти Залужного пішли із зброєю, щоб шукати на Командному пункті ЗСУ повій-послиць з корабельними сосками, також приймали співучасть у обкраданні цього лікаря???
Просто підробляли грошенят, діткам на Мівіну…
28.05.2026 22:04 Відповісти
Обшук по відеозв"язку - сильно - перед тим як віддавати гроші ніхто не додув позвонити в СБУ і взнати шо за нездорова канітєль з грошима
28.05.2026 18:24 Відповісти
Багатий лікар. Невинний не обісрався б від страху.
28.05.2026 18:36 Відповісти
83 роки взагалі-то. Коли ховали отца народов йому було 10 років. Пам'ятає часи панування гебні.
28.05.2026 20:37 Відповісти
Показово як народ боїться СБУ.
28.05.2026 18:38 Відповісти
Неа. Это у СБУ такая репутация что никто не сомневается.
Быстренько по истории:
ЧК выманивает профессора Преображенского деньги? Вранье, там были другие методы
Гестабо разводит на бабки профессора Плейшнера? Брехня.
КГБ выманивало бабло у Амосова? Верите?
А за "подполковника СБУ" врачи не сомневаются
28.05.2026 19:05 Відповісти
28.05.2026 18:41 Відповісти
Якщо ведуться на таке, то розвести лоха не западло. Обшук по відеозвязку? Це ваще шедевр.
28.05.2026 18:43 Відповісти
Якщо в нього немає зв'язків з рф то ***** він віддав гроші?
28.05.2026 18:44 Відповісти
Писали , що колишній прем'єр Пустовойтенко теж повівся на таке .
28.05.2026 18:51 Відповісти
без лоха життя - не життя
28.05.2026 18:55 Відповісти
відомого хірурга-пульмонолога ???
28.05.2026 19:01 Відповісти
Хворі на рак легень платять любі гроші...
28.05.2026 19:08 Відповісти
Скільки можна вестись на такі розводи, бо багато ж пишуть, розповідають, попереджають? Треба хоч іноді мізки включати.
28.05.2026 19:07 Відповісти
хто б Трампона розвів, тому теж скоро 80
28.05.2026 19:09 Відповісти
"відомий хірург, професор та лауреат Державної премії України"
"жертвою подібної схеми став колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко"

"позвольте, как же он служил в очистке?!" (с)
28.05.2026 19:15 Відповісти
Питаннячко: а де ж цей "нещасний" лікар взяв оті самі 11 000 000 грн.?! А- а,мабуть збирав,що б на армію донатити...
28.05.2026 19:22 Відповісти
Дав клятву Гіппократа, і гроші понесли йому уже пацієнти!!
28.05.2026 19:35 Відповісти
У такому віці відомі фахівці ******** довирливи і вразліви, чим і скористались шахраї. Коли б іх завчасно не зупинили, добралісь і до Трампа, назвавшись працівниками ФБР
28.05.2026 19:37 Відповісти
Як кур"єр міг переказати стільки грошей ?
28.05.2026 20:00 Відповісти
Скоріше що у лікаря,що у екс-прем'єра кошти були сумнівні раз самі погодились на обшук по відеозв'язку,склавши їх в пакети.
28.05.2026 22:55 Відповісти
Такую дурню еще надо было придумать. Для кого эти сказки?
29.05.2026 01:14 Відповісти
Нє, ну що б там не казали, а обшук по відеозв'язку - це величезне досягнення високо технологічного ноу-хау. Ося Бендер навіть і мріяти про такі можливості не міг.
31.05.2026 11:54 Відповісти
 
 