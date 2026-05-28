Псевдополковники "СБУ" виманили у відомого київського лікаря 11 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

У Києві шахраї під виглядом "перевірки СБУ" виманили у відомого хірурга-пульмонолога, професора та лауреата Державної премії України близько 11 мільйонів гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Офісі генерального прокурора.

Лікаря переконували, що він "фінансує ворога"

За даними слідства, зловмисники телефонували 83-річному медику, представляючись "полковниками СБУ та поліції".

Вони повідомили лікарю, що нібито проти нього відкриті кримінальні провадження через фінансування РФ.

Під час так званого "обшуку" по відеозв’язку потерпілого змусили показати свої заощадження, назвати суми та скласти гроші у пакети окремо за валютами.

Загалом шахраї заволоділи 180 тисячами доларів США, 30 тисячами євро та 1,6 мільйона гривень. Загальна сума збитків становить близько 11 мільйонів гривень.









Кур’єром виявився тренер дитячої спортшколи

У прокуратурі повідомили, що гроші забрав кур’єр, який уже наступного дня переказав їх на криптогаманець організаторів схеми.

За даними слідства, кур’єром був тренер дитячої спортивної школи з Ужгорода. За виконання "завдання" йому обіцяли 500 доларів. Правоохоронці встановили, що чоловік діяв за вказівкою знайомого.

Наразі слідчі перевіряють його причетність щонайменше ще до п’яти аналогічних епізодів шахрайства. Відповідні матеріали виявили під час обшуку телефону підозрюваного.

Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3,3 мільйона гривень.









Шахраї вже обдурювали екс-прем’єра

У прокуратурі зазначають, що це не перший випадок, коли аферисти під виглядом "перевірки СБУ" ошукують відомих людей на великі суми.

Раніше жертвою подібної схеми став колишній прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко. Шахраї також звинуватили його у нібито фінансуванні РФ та змусили під час "обшуку" по відеозв’язку показати заощадження.

Після цього ексглава уряду передав аферистам 6,7 мільйона гривень у різних валютах для так званої "перевірки".





