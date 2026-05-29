СБУ затримала ще одного коригувальника ФСБ, який наводив російські удари по Харківщині. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по прифронтових районах області.
Як встановило розслідування, фігурант пішки або громадським транспортом пересувався по місцевості, щоб відстежити пункти базування Сил оборони, по яких ворог готував повітряні удари, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
У разі виконання агентурного завдання ФСБ обіцяло коригувальнику "евакуацію" до країни-агресора.
Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента, коли він готував для російської спецслужби підсумковий звіт із координатами потенційних цілей.
За даними слідства, поплічником рашистів виявився завербований ворогом місцевий різноробочий. У поле зору ФСБ він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів.
Після вербування агент пройшов інструктаж від куратора з РФ щодо способів збору розвідданих та методів конспірації, зокрема під час сеансів зв’язку з російським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено смартфон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ФСБСБУ він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів. Джерело: https://censor.net/ua/p4005666
от шоб робило СБУ без тєлєгі....
ти ж на усе життя, ідіот, стаєш маріонеткою залежною від усих, хто в "курсі теми", те6е багаторазово (чи разово) використають і викинуть на смітник, і радій, якщо живого..
Є трохи ідейних, "життя образило", "країна не забезпечили" тощо.