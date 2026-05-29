УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11043 відвідувача онлайн
Новини Фото Затримання коригувальників
1 340 9

СБУ затримала ще одного коригувальника ФСБ, який наводив російські удари по Харківщині. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по прифронтових районах області.

Як встановило розслідування, фігурант пішки або громадським транспортом пересувався по місцевості, щоб відстежити пункти базування Сил оборони, по яких ворог готував повітряні удари, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

У разі виконання агентурного завдання ФСБ обіцяло коригувальнику "евакуацію" до країни-агресора.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента, коли він готував для російської спецслужби підсумковий звіт із координатами потенційних цілей.

За даними слідства, поплічником рашистів виявився завербований ворогом місцевий різноробочий. У поле зору ФСБ він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів.

Після вербування агент пройшов інструктаж від куратора з РФ щодо способів збору розвідданих та методів конспірації, зокрема під час сеансів зв’язку з російським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено смартфон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

сбу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдополковники "СБУ" виманили у відомого київського лікаря 11 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13914) ФСБ (1544) Харківська область (2774)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У поле зору ФСБСБУ він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в чатах Телеграм-каналів. Джерело: https://censor.net/ua/p4005666

от шоб робило СБУ без тєлєгі....
показати весь коментар
29.05.2026 10:51 Відповісти
Мабуть тому і не закривають.
показати весь коментар
29.05.2026 12:52 Відповісти
ну так, бо як тоді виловлювати тих латентних колаборантів, яких мабуть мільйон по країні бігає.
показати весь коментар
29.05.2026 12:57 Відповісти
Навідників треба нищити при затриманні ""чинив збройний опір""склали акт і х з ним
показати весь коментар
29.05.2026 10:52 Відповісти
Який 'акт'? Знищити, щоб сліду не лишалось. 'Подєльнікі' нехай здогадуються, де поділось це лайно.
показати весь коментар
29.05.2026 11:35 Відповісти
За убивство Українців, московський агент, чітко підходить під статті ККУ про злісне *********** …. Бананов і єрмак з татаровим, як захисники вагнерівців і беркутні та ригоАНАЛІВ з 2019 рок, це можуть і засвідчити….
показати весь коментар
29.05.2026 10:57 Відповісти
важко зрозуміти логіку дебілів..
ти ж на усе життя, ідіот, стаєш маріонеткою залежною від усих, хто в "курсі теми", те6е багаторазово (чи разово) використають і викинуть на смітник, і радій, якщо живого..
показати весь коментар
29.05.2026 11:22 Відповісти
Це маргінали. Погано вчилися, у житті не влаштовані, алкаші, наркомани.
Є трохи ідейних, "життя образило", "країна не забезпечили" тощо.
показати весь коментар
29.05.2026 12:53 Відповісти
Та що ж з цим телеграм робиться? Всі кацапські шпигуни в ньому... ніяк дібіли не розуміють що вайбер ще є... Вже дратують ці тупі висери ЗЕсбу, для відволікання уваги від головного зрадника і потужної гопкомпанії
показати весь коментар
29.05.2026 12:13 Відповісти
 
 