Новини Засудження коригувальників
15 років тюрми отримала продавчиня мілітарі-магазину, яка допомагала рашистам бомбардувати Краматорськ, - СБУ

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна російську агентку, яка збирала розвіддані для обстрілів Краматорська. За даними СБУ, продавчиня місцевого мілітарі-магазину під виглядом дружніх розмов випитувала у військових інформацію про позиції Сил оборони та передавала її російським спецслужбам.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала російська агентка, яку СБУ викрила у листопаді 2025 року на коригуванні обстрілів Краматорська.

Як з’ясувало розслідування, наведенням атак рф займалась завербована ворогом продавчиня з місцевого мілітарі-магазину.

Як діяла агентка

Щоб виконати агентурне завдання, жінка налагоджувала довірливі відносини з військовими, які відвідували торговельний заклад.

Задокументовано, як зловмисниця під виглядом побутових розмов завуальовано випитувала у них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони на Краматорському напрямку.

Після цього агентка виходила на місцевість, щоб провести візуальну дорозвідку поблизу потенційних "цілей" та позначити їхні координати на гугл-картах для звіту рашистам.

Під час розвідувальних вилазок вона також фіксувала наслідки нещодавніх ворожих "прильотів" та відстежувала напрямки руху українських колон військової техніки.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці через її знайомого бойовика збройних угруповань рф, який воює на Донеччині.

У подальшому його зробили "зв’язковим" для одержання розвідданих від зрадниці.

При обшуках за місцем проживання агентки вилучено ноутбук і смартфон із доказами її роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних контррозвідниками та слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тоді тих військовослужбовців, які з нею взаємодіяли, також слід засудити, оскільки розголошена ними інформація була критично важливою.
01.06.2026 16:35 Відповісти
А військовослужбовці і раді "перекинутись слівцем"... критично важливим...
01.06.2026 16:44 Відповісти
Позвольте догадаться: молодая и перспективная. Бабульке о таком не стали бы языком чесать.
01.06.2026 16:52 Відповісти
Це точно. А тут "на пазіцию дєвушка праважала байца..."
01.06.2026 16:55 Відповісти
Головне щоб без амністій і всілякої куйні "за харошее поведение" чи "бяременности", від "дзвоника до дзвоника" тільки з можливістю збільшення терміну ... бо смертної кари нажаль нема.
01.06.2026 16:53 Відповісти
Під@ршу на цугундер.
01.06.2026 16:53 Відповісти
Розкішниця убивала разом з ***********, своїх же сусідів!!!!!
А тепер, вони ж її будуть ще і утримувати, за свої гроші!!
Законодавство для дурнів з часів совдепії-кучми🫣🤔🫣🤔🤬🤬🤬
01.06.2026 17:35 Відповісти
 
 