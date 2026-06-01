15 лет тюрьмы получила продавщица милитари-магазина, которая помогала рашистам бомбить Краматорск, - СБУ
Суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества российскую агентку, которая собирала разведданные для обстрелов Краматорска. По данным СБУ, продавщица местного магазина военной атрибутики под видом дружеских бесед выпытывала у военных информацию о позициях Сил обороны и передавала её российским спецслужбам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила российская агент, которую СБУ разоблачила в ноябре 2025 года при корректировке обстрелов Краматорска.
Как выяснило расследование, наведением атак РФ занималась завербованная врагом продавщица из местного милитари-магазина.
Как действовала агентка
Чтобы выполнить агентурное задание, женщина налаживала доверительные отношения с военными, которые посещали торговое заведение.
Задокументировано, как злоумышленница под видом бытовых разговоров завуалированно выпытывала у них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны на Краматорском направлении.
После этого агент выходила на местность, чтобы провести визуальную доразведку вблизи потенциальных «целей» и отметить их координаты на гугл-картах для отчета рашистам.
Во время разведывательных вылазок она также фиксировала последствия недавних вражеских «прилетов» и отслеживала направления движения украинских колонн военной техники.
По материалам дела, российские спецслужбисты привлекли женщину к сотрудничеству через ее знакомого боевика вооруженных группировок РФ, который воюет в Донецкой области.
В дальнейшем его сделали «связным» для получения разведданных от предательницы.
При обысках по месту жительства агентки изъяты ноутбук и смартфон с доказательствами ее работы на врага.
На основании доказательств, собранных контрразведчиками и следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
А тепер, вони ж її будуть ще і утримувати, за свої гроші!!
Законодавство для дурнів з часів совдепії-кучми🫣🤔🫣🤔🤬🤬🤬