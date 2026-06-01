15 лет тюрьмы получила продавщица милитари-магазина, которая помогала рашистам бомбить Краматорск, - СБУ

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества российскую агентку, которая собирала разведданные для обстрелов Краматорска. По данным СБУ, продавщица местного магазина военной атрибутики под видом дружеских бесед выпытывала у военных информацию о позициях Сил обороны и передавала её российским спецслужбам.

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила российская агент, которую СБУ разоблачила в ноябре 2025 года при корректировке обстрелов Краматорска.

Как выяснило расследование, наведением атак РФ занималась завербованная врагом продавщица из местного милитари-магазина.

Как действовала агентка

Чтобы выполнить агентурное задание, женщина налаживала доверительные отношения с военными, которые посещали торговое заведение.

Задокументировано, как злоумышленница под видом бытовых разговоров завуалированно выпытывала у них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны на Краматорском направлении.

После этого агент выходила на местность, чтобы провести визуальную доразведку вблизи потенциальных «целей» и отметить их координаты на гугл-картах для отчета рашистам.

Во время разведывательных вылазок она также фиксировала последствия недавних вражеских «прилетов» и отслеживала направления движения украинских колонн военной техники.

По материалам дела, российские спецслужбисты привлекли женщину к сотрудничеству через ее знакомого боевика вооруженных группировок РФ, который воюет в Донецкой области.

В дальнейшем его сделали «связным» для получения разведданных от предательницы.

При обысках по месту жительства агентки изъяты ноутбук и смартфон с доказательствами ее работы на врага.

На основании доказательств, собранных контрразведчиками и следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Тоді тих військовослужбовців, які з нею взаємодіяли, також слід засудити, оскільки розголошена ними інформація була критично важливою.
01.06.2026 16:35 Ответить
А військовослужбовці і раді "перекинутись слівцем"... критично важливим...
01.06.2026 16:44 Ответить
Позвольте догадаться: молодая и перспективная. Бабульке о таком не стали бы языком чесать.
01.06.2026 16:52 Ответить
Це точно. А тут "на пазіцию дєвушка праважала байца..."
01.06.2026 16:55 Ответить
Головне щоб без амністій і всілякої куйні "за харошее поведение" чи "бяременности", від "дзвоника до дзвоника" тільки з можливістю збільшення терміну ... бо смертної кари нажаль нема.
01.06.2026 16:53 Ответить
Під@ршу на цугундер.
01.06.2026 16:53 Ответить
Розкішниця убивала разом з ***********, своїх же сусідів!!!!!
А тепер, вони ж її будуть ще і утримувати, за свої гроші!!
Законодавство для дурнів з часів совдепії-кучми🫣🤔🫣🤔🤬🤬🤬
01.06.2026 17:35 Ответить
 
 