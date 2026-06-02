Бывший военный с российским паспортом: задержан корректировщик атак РФ по Днепру 2 июня, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержан вражеский агент, участвовавший в подготовке ракетно-дроновой атаки РФ на Днепр в ночь на 2 июня. Им оказался завербованный врагом бывший военнослужащий из Криничанского района области, имеющий российский паспорт.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

СБУ задержала корректировщика ударов РФ по Днепру

Что известно

Как выяснило расследование, фигурант отслеживал время и направления полетов истребителей и ударных вертолетов ВСУ, которые защищают небо прифронтового региона.

Таким образом рашисты искали "слабые точки" в противовоздушной обороне области и надеялись вычислить места базирования украинской авиации, чтобы нанести туда комбинированный удар.

Отмечается, что для сбора разведданных злоумышленник выходил на местность во время воздушных тревог, чтобы зафиксировать координаты и временные интервалы вылетов самолетов и вертолетов Сил обороны.

Установлено, что российские спецслужбисты привлекли фигуранта к сотрудничеству через телеграм-канал, где он искал контакты с рашистами.

Во время разведывательных вылазок злоумышленник на собственном автомобиле объезжал местность, постоянно меняя локации для сбора агентурной информации.

Задержание и предъявление подозрения

Агента задержали по месту его проживания. Во время обыска у него обнаружен паспорт гражданина РФ и смартфон с доказательствами работы на врага.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что число жертв атаки на Днепр возросло до 12: среди них мальчики 3 и 8 лет и спасатель, судьба нескольких человек неизвестна.
  • Завтра, 3 июня 2026 года, в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате российского удара.

Днепр СБУ корректировщик Днепропетровская область Днепровский район
От цікаво , в сусідній темі побили афганця цкуни, а оцього ждуна і на додачу з рашистським паспортом, не бачать і не чують?! Як це розуміти?
02.06.2026 16:21 Ответить
А нещодавно купка дебілів вийшла на Майдан протестувати проти лгбт , в той час , коли вирішували , чи давати Україні гроші від ЄС . Чи не просто дебіли ? Я думаю що ні . І нічого - ніхто їх під жопу не прогнав .
02.06.2026 16:34 Ответить
Так подібне в Полтаві, влада влаштувала в центрі міста перекривши так званий "забіг перемоги" де бігали здоровенні бугаї , я чекав що на фініші їх буде лагідно приймати тцк , ан ніт! Їх і духу там не було! А от на сусідній вулиці забусярили двох цивільних
02.06.2026 16:48 Ответить
Нехай і не хвилюється, цей убивця Українців!!
Оманські його, як Цемаха, з часом переправлять на мацковію!!
Він же не зеленського з Свириденко чи умерова з стефанчуком, хотів убити, а отих Українців!
02.06.2026 16:22 Ответить
А скільки ще таких підАрів ходе по багатостраждальній українській землі... Шо, ***, на обмін віддадуть?
02.06.2026 16:32 Ответить
Якщо таких убивць Українців дієво вішати, під час намагання його втечі, то і число коригувальників-убивць, зменьшиться!!!
Але оманський, упродовж 7 років, ЖОДНОГО з убивць Українців, так і не покарав!!! Беркутня, Цемах, вагнерівці, та десятки коригувальників, це можуть підтвердити особисто, з московії!!!
02.06.2026 16:38 Ответить
Згоден. Але якщо з іншого боку подивитись то наших хлопців теж треба визволяти. І тут, на жаль, треба шукати якихось компромісів з кацпнею...
02.06.2026 17:02 Ответить
не віддадуть. Наявність російського паспорта не відміняє його українське громадянство. Помре на зоні.
02.06.2026 16:44 Ответить
Мені дивно, що до сих пір відсутня база даних пересувань громадян України по терторії держави, а особливо в прифронтовій зоні. В західних областях на прикордонні сто раз зупинять, перевірять, а в прифронтовійзоні переміщаються і все нормально та ще наводять ракети!
02.06.2026 16:38 Ответить
В омані, це було оговорено з особами від Україні….
02.06.2026 16:44 Ответить
на міндича схожий
02.06.2026 16:41 Ответить
І що з цією паскудою робити ? спочатку прив'язати до стовпа ганьби в Дніпрі ,щоб всі побачили ,а потім повісити іншої мови ці виродки не розуміють.
02.06.2026 16:52 Ответить
Як це може бути, щоб у військового був російський паспорт.
02.06.2026 16:59 Ответить
 
 