Бывший военный с российским паспортом: задержан корректировщик атак РФ по Днепру 2 июня, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Задержан вражеский агент, участвовавший в подготовке ракетно-дроновой атаки РФ на Днепр в ночь на 2 июня. Им оказался завербованный врагом бывший военнослужащий из Криничанского района области, имеющий российский паспорт.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как выяснило расследование, фигурант отслеживал время и направления полетов истребителей и ударных вертолетов ВСУ, которые защищают небо прифронтового региона.
Таким образом рашисты искали "слабые точки" в противовоздушной обороне области и надеялись вычислить места базирования украинской авиации, чтобы нанести туда комбинированный удар.
Отмечается, что для сбора разведданных злоумышленник выходил на местность во время воздушных тревог, чтобы зафиксировать координаты и временные интервалы вылетов самолетов и вертолетов Сил обороны.
Установлено, что российские спецслужбисты привлекли фигуранта к сотрудничеству через телеграм-канал, где он искал контакты с рашистами.
Во время разведывательных вылазок злоумышленник на собственном автомобиле объезжал местность, постоянно меняя локации для сбора агентурной информации.
Задержание и предъявление подозрения
Агента задержали по месту его проживания. Во время обыска у него обнаружен паспорт гражданина РФ и смартфон с доказательствами работы на врага.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Что предшествовало?
Оманські його, як Цемаха, з часом переправлять на мацковію!!
Він же не зеленського з Свириденко чи умерова з стефанчуком, хотів убити, а отих Українців!
Але оманський, упродовж 7 років, ЖОДНОГО з убивць Українців, так і не покарав!!! Беркутня, Цемах, вагнерівці, та десятки коригувальників, це можуть підтвердити особисто, з московії!!!