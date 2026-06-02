Бывший военный с российским паспортом: задержан корректировщик атак РФ по Днепру 2 июня, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержан вражеский агент, участвовавший в подготовке ракетно-дроновой атаки РФ на Днепр в ночь на 2 июня. Им оказался завербованный врагом бывший военнослужащий из Криничанского района области, имеющий российский паспорт.

Что известно

Как выяснило расследование, фигурант отслеживал время и направления полетов истребителей и ударных вертолетов ВСУ, которые защищают небо прифронтового региона.

Таким образом рашисты искали "слабые точки" в противовоздушной обороне области и надеялись вычислить места базирования украинской авиации, чтобы нанести туда комбинированный удар.

Отмечается, что для сбора разведданных злоумышленник выходил на местность во время воздушных тревог, чтобы зафиксировать координаты и временные интервалы вылетов самолетов и вертолетов Сил обороны.

Установлено, что российские спецслужбисты привлекли фигуранта к сотрудничеству через телеграм-канал, где он искал контакты с рашистами.

Во время разведывательных вылазок злоумышленник на собственном автомобиле объезжал местность, постоянно меняя локации для сбора агентурной информации.

Задержание и предъявление подозрения

Агента задержали по месту его проживания. Во время обыска у него обнаружен паспорт гражданина РФ и смартфон с доказательствами работы на врага.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

