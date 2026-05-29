ООН призывает завершить войну России против Украины дипломатическим путем

Дюжаррик призвал завершить войну в Украине дипломатическим путем

В Организации Объединенных Наций заявили о стремлении как можно скорее положить конец войне, развязанной Россией против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе собственного корреспондента Укринформа в Нью-Йорке слова российского диктатора Владимира Путина о том, что "конкретные сроки окончания конфликта назвать невозможно".

Дипломатия как путь к завершению войны

Пресс-секретарь подчеркнул, что в ООН не определяют конкретных сроков завершения войны, однако ожидают ее скорейшего прекращения благодаря дипломатическим шагам.

"У нас нет конкретной даты завершения этого конфликта, но то, что мы действительно хотим видеть, — это его конец. Мы стремимся к тому, чтобы стороны присоединились к реальной дипломатии, которая приведет к справедливому и устойчивому завершению этого конфликта — с уважением к территориальной целостности Украины, ее суверенитету в соответствии с Уставом ООН и резолюциями", — отметил он.

ООН напоминает о защите гражданских лиц

Дюжаррик подчеркнул важность справедливого урегулирования и добавил, что генеральный секретарь и в дальнейшем будет осуждать атаки на гражданское население и инфраструктуру.

Ранее Путин повторил, что война подходит к концу. В то же время российский диктатор отказался называть конкретные сроки завершения войны в Украине.

Дармоїди нагадали про себе... а то всі стали забувати про їх існування.
29.05.2026 23:51 Ответить
А проблема в тому, що нікому в світі не потрібне "знищення/розпад" рф. Всіх основних геополітичних гравців, в впринципі влаштовує нинішне керівництво рф. Так, деякі країни хотіли би отримати більше контролю над ресурсами рф, але поки що не вдається.
30.05.2026 00:06 Ответить
"Заявили про прагнення" І що заважає прагнути далі? ...
29.05.2026 23:52 Ответить
Акуєть які дауни і шизіки. Ну приїжайте в Київ, в Покровськ, в Краматорськ, сідайте і пробуйте завершити війну з московськими людоїдами. Мало видно рашисти бомбили автомобілі і місії ООН
29.05.2026 23:57 Ответить
Ця війна в глобальному значенні може закінчитися тільки глобальною поразкою (розпадом, знищенням) рашки. Всі інші варіанти в кращому випадку - невеличка перерва перед черговим загостренням. І не обов'язково в Україні.
29.05.2026 23:58 Ответить
А проблема в тому, що нікому в світі не потрібне "знищення/розпад" рф. Всіх основних геополітичних гравців, в впринципі влаштовує нинішне керівництво рф. Так, деякі країни хотіли би отримати більше контролю над ресурсами рф, але поки що не вдається.
30.05.2026 00:06 Ответить
Деякі - це інші країни з герантократією? Дуже сподіваюсь, що світ в недалеклму майбутньомв збавиться від герантократії та почне жити далі.
30.05.2026 00:13 Ответить
Оо, на п'ятому році ще є марення про розпад рашки. Це значить, що ви готові просто принести в жертву Україну на шляху до міфічного знищення рашки.
30.05.2026 00:13 Ответить
Дуже сумно, що ви саме так трактували мій допис.
30.05.2026 00:14 Ответить
Ну а що буває, якщо людині треба бігти до фінішу, до якого неможливо добігти? Вона рано чи пізно падає та й все.
30.05.2026 00:28 Ответить
ЯК?))))
30.05.2026 00:15 Ответить
Враження після рішучих та відважних заяв ООН таке, що нібито українці тільки й мріють про війну. Вони будуть говорити і підбирати гарненькі словечка тільки щоб всі думали, що вони днем і у ночі непосильною працею наближають мир у всьому світі.
Якби не їхня бездіяльність, то війни б не було, і рашки в ООН також не було !
30.05.2026 00:16 Ответить
Розігнати імпотентну контору. Неробу Дюжарріка на завод робити для України дрони.
30.05.2026 00:26 Ответить
Закройте уже эту конченную контору! А деньги на её сожержание лучше переводите голодным детям Африки!
30.05.2026 00:44 Ответить
ООН призвало тигров не есть мясо, хотя не подумало исключить этих из своих рядов.
30.05.2026 00:44 Ответить
Право вето пяти країн робить ООН недієздатною організацією як тільки зачіпають інтереси однієї з цих пяти країн. Весь світ з цим пасивно погоджується і платить членські внески ... за право "попатякти з трибуни ООН". Треба прибирати "право вето" і діяти на основі Міжнародного Права, або створювати іншу організацію без пяти країн які мають "право вето", тобто "Право Сили", а не "Силу Права". Якщо додати "Силу Права (+1)" до "Права Сили (-1)" то в сумі отримуємо "0". Оце і є цифрове значення і вплив ООН.
30.05.2026 00:47 Ответить
 
 