ООН призывает завершить войну России против Украины дипломатическим путем

В Организации Объединенных Наций заявили о стремлении как можно скорее положить конец войне, развязанной Россией против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе собственного корреспондента Укринформа в Нью-Йорке слова российского диктатора Владимира Путина о том, что "конкретные сроки окончания конфликта назвать невозможно".

Дипломатия как путь к завершению войны

Пресс-секретарь подчеркнул, что в ООН не определяют конкретных сроков завершения войны, однако ожидают ее скорейшего прекращения благодаря дипломатическим шагам.

"У нас нет конкретной даты завершения этого конфликта, но то, что мы действительно хотим видеть, — это его конец. Мы стремимся к тому, чтобы стороны присоединились к реальной дипломатии, которая приведет к справедливому и устойчивому завершению этого конфликта — с уважением к территориальной целостности Украины, ее суверенитету в соответствии с Уставом ООН и резолюциями", — отметил он.

ООН напоминает о защите гражданских лиц

Дюжаррик подчеркнул важность справедливого урегулирования и добавил, что генеральный секретарь и в дальнейшем будет осуждать атаки на гражданское население и инфраструктуру.

Ранее Путин повторил, что война подходит к концу. В то же время российский диктатор отказался называть конкретные сроки завершения войны в Украине.

