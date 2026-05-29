ООН закликає завершити війну Росії проти України дипломатією

В Організації Об’єднаних Націй заявили про прагнення якнайшвидше завершити війну, яку розв’язала Росія проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи на прохання власкора Укрінформу в Нью-Йорку слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "конкретні терміни закінчення конфлікту назвати неможливо".

Дипломатія як шлях до завершення війни

Речник наголосив, що в ООН не визначають конкретних термінів завершення війни, однак очікують її якнайшвидшого припинення через дипломатичні кроки.

"Ми не маємо конкретної дати завершення цього конфлікту, але те, що ми справді хочемо бачити - це його кінець. Ми прагнемо, щоб сторони долучилися до реальної дипломатії, яка приведе до справедливого та сталого завершення цього конфлікту - з повагою до територіальної цілісності України, її суверенітету відповідно до Статуту ООН та резолюцій", - зазначив він.

ООН нагадує про захист цивільних

Дюжаррік підкреслив важливість справедливого врегулювання та додав, що генеральний секретар і надалі засуджуватиме атаки на цивільне населення та інфраструктуру.

Раніше Путін повторив, що війна йде до завершення. Водночас російський диктатор відмовився називати конкретні терміни завершення війни в Україні.

