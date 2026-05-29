ООН закликає завершити війну Росії проти України дипломатією

В Організації Об’єднаних Націй заявили про прагнення якнайшвидше завершити війну, яку розв’язала Росія проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи на прохання власкора Укрінформу в Нью-Йорку слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що "конкретні терміни закінчення конфлікту назвати неможливо".

Дипломатія як шлях до завершення війни

Речник наголосив, що в ООН не визначають конкретних термінів завершення війни, однак очікують її якнайшвидшого припинення через дипломатичні кроки.

"Ми не маємо конкретної дати завершення цього конфлікту, але те, що ми справді хочемо бачити - це його кінець. Ми прагнемо, щоб сторони долучилися до реальної дипломатії, яка приведе до справедливого та сталого завершення цього конфлікту - з повагою до територіальної цілісності України, її суверенітету відповідно до Статуту ООН та резолюцій", - зазначив він.

ООН нагадує про захист цивільних

Дюжаррік підкреслив важливість справедливого врегулювання та додав, що генеральний секретар і надалі засуджуватиме атаки на цивільне населення та інфраструктуру.

Раніше Путін повторив, що війна йде до завершення. Водночас російський диктатор відмовився називати конкретні терміни завершення війни в Україні.

Дармоїди нагадали про себе... а то всі стали забувати про їх існування.
29.05.2026 23:51 Відповісти
"Заявили про прагнення" І що заважає прагнути далі? ...
29.05.2026 23:52 Відповісти
Акуєть які дауни і шизіки. Ну приїжайте в Київ, в Покровськ, в Краматорськ, сідайте і пробуйте завершити війну з московськими людоїдами. Мало видно рашисти бомбили автомобілі і місії ООН
29.05.2026 23:57 Відповісти
Ця війна в глобальному значенні може закінчитися тільки глобальною поразкою (розпадом, знищенням) рашки. Всі інші варіанти в кращому випадку - невеличка перерва перед черговим загостренням. І не обов'язково в Україні.
29.05.2026 23:58 Відповісти
 
 