ООН внесла війська РФ до "чорного списку" за сексуальне насильство

У щорічному звіті ООН щодо сексуального насильства в умовах збройних конфліктів уперше до так званого "чорного списку" внесли російські війська та ізраїльські сили безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press з посиланням на доповідь Організація Об’єднаних Націй.

У документі обсягом 35 сторінок зазначено 77 урядових і неурядових структур із 12 країн, підозрюваних у вчиненні або відповідальності за сексуальне насильство під час конфліктів. За даними звіту, у 2025 році кількість таких випадків суттєво зросла порівняно з попереднім роком.

Армію РФ вперше внесли до "чорного списку"

Російські збройні сили та силові структури вперше внесли до списку через сексуальне насильство щодо українських військовополонених і цивільних осіб, яких утримували під час війни проти України. У звіті наголошується, що російська влада систематично відмовляла слідчим ООН у доступі, однак організації вдалося підтвердити 310 випадків сексуального насильства на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях. Більшість жертв - чоловіки.

Також правозахисники в Україні задокументували ще 31 випадок сексуального насильства, пов’язаного з війною, щодо військовополонених і цивільних, більшість із яких сталася до 2025 року.

У списку також Ізраїль

Ізраїльські сили безпеки також уперше внесені до переліку через поводження з утримуваними палестинцями. Ізраїльська влада ці звинувачення відкидає.

Антоніу Гутерреш ще торік попереджав Росію та Ізраїль про можливість внесення до цього списку. Представники обох держав розкритикували рішення та висловили обурення через публікацію доповіді.

Що відомо про "чорний список" ООН?

"Чорний список" ООН – це не один окремий санкційний реєстр, а неформальна назва щорічного списку у доповіді Генерального секретаря ООН про сексуальне насильство в умовах збройних конфліктів.

Він є частиною щорічного звіту ООН і містить перелік сторін (державних і недержавних), які:

обґрунтовано підозрюються у вчиненні сексуального насильства під час конфліктів;

або несуть відповідальність за такі дії (збройні сили, спецслужби, повстанські угруповання тощо).

