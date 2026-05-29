949 11

ООН внесла війська РФ до "чорного списку" за сексуальне насильство

У генсека ООН зробили заяву щодо ескалації війни з боку рф

У щорічному звіті ООН щодо сексуального насильства в умовах збройних конфліктів уперше до так званого "чорного списку" внесли російські війська та ізраїльські сили безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press з посиланням на доповідь Організація Об’єднаних Націй.

У документі обсягом 35 сторінок зазначено 77 урядових і неурядових структур із 12 країн, підозрюваних у вчиненні або відповідальності за сексуальне насильство під час конфліктів. За даними звіту, у 2025 році кількість таких випадків суттєво зросла порівняно з попереднім роком.

Армію РФ вперше внесли до "чорного списку"

Російські збройні сили та силові структури вперше внесли до списку через сексуальне насильство щодо українських військовополонених і цивільних осіб, яких утримували під час війни проти України. У звіті наголошується, що російська влада систематично відмовляла слідчим ООН у доступі, однак організації вдалося підтвердити 310 випадків сексуального насильства на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях. Більшість жертв - чоловіки.

Також правозахисники в Україні задокументували ще 31 випадок сексуального насильства, пов’язаного з війною, щодо військовополонених і цивільних, більшість із яких сталася до 2025 року.

У списку також Ізраїль

Ізраїльські сили безпеки також уперше внесені до переліку через поводження з утримуваними палестинцями. Ізраїльська влада ці звинувачення відкидає.

Антоніу Гутерреш ще торік попереджав Росію та Ізраїль про можливість внесення до цього списку. Представники обох держав розкритикували рішення та висловили обурення через публікацію доповіді.

Що відомо про "чорний список" ООН?

"Чорний список" ООН – це не один окремий санкційний реєстр, а неформальна назва щорічного списку у доповіді Генерального секретаря ООН про сексуальне насильство в умовах збройних конфліктів.

Він є частиною щорічного звіту ООН і містить перелік сторін (державних і недержавних), які:

  • обґрунтовано підозрюються у вчиненні сексуального насильства під час конфліктів;
  • або несуть відповідальність за такі дії (збройні сили, спецслужби, повстанські угруповання тощо).

Ха-ха, і що? Тепер козломордим стане соромно?
29.05.2026 12:39 Відповісти
А яке сексуальне насильство ізраільським службам безпеки впарюють. Хіджаби примусово знімали, щоб морду ліца вирахувати чи що?
29.05.2026 12:56 Відповісти
+1
це хня з під коня. Нікому не цікаво в який там список кого внесла сама беззмістовна організація у світі яка окрім як виказувати "глибоке занепокоєння" нічого не може.
29.05.2026 12:39 Відповісти
29.05.2026 12:39 Відповісти
Цікава парочка.

І що далі буде?
29.05.2026 12:39 Відповісти
викажуть чергове глибоке занепокоєння. Це все що вони роблять останні 50 років.
29.05.2026 12:40 Відповісти
29.05.2026 12:39 Відповісти
Недарма **** любить цілувати хлопчиків в животики, бо саме ***** зачате двома "папами"
29.05.2026 12:44 Відповісти
Molasted - насильник
29.05.2026 13:42 Відповісти
А яке сексуальне насильство ізраільським службам безпеки впарюють. Хіджаби примусово знімали, щоб морду ліца вирахувати чи що?
29.05.2026 12:56 Відповісти
ВВС: В'язниця Сде-Тейман: У центрі скандалу опинилася військова база Сде-Тейман, де утримуються затримані жителі Гази. Влітку 2024 року у ЗМІ потрапили відеокадри, на яких, як стверджується, група резервістів здійснює акт насильства над палестинським бранцем із використанням стороннього предмета. Ув'язнений був госпіталізований з тяжкими травмами прямої кишки.
29.05.2026 13:25 Відповісти
A ti chio tak za hamasiatinu perezhivaesh ?
29.05.2026 13:37 Відповісти
"до так званого "чорного списку" внесли російські війська та ізраїльські сили безпеки" - враховуючи новини кількох останніх днів, до цього списку слід ще й нашу поліцію внести.
29.05.2026 13:13 Відповісти
"... Вот место Голды Меир мы прохлопал, а там на четверть бывший наш народ!". Азиатский стиль х✓ем наказывать, угадываемый почерк.
29.05.2026 13:46 Відповісти
 
 