Катували та тримали у ямі цивільних під час окупації Київщини - двом військовим РФ повідомлено про підозру, - Нацполіція
Правоохоронці повідомили про воєнний злочин РФ у селі Богданівка: окупанти катували та незаконно утримували трьох цивільних, один із яких загинув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції.
"Військовослужбовці рф 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу збройних сил російської федерації (в/ч 89547) під час тимчасової окупації села Богданівка незаконно позбавили волі місцевих мешканців", - ідеться в повідомленні.
Один із них виявився вільнонайманим працівником поліції охорони. Він перебував у своєму будинку в цивільному одязі. Загарбники побили його та силою затягли до підвального приміщення, де утримували ще двох цивільних.
Кинули у яму трьох людей
З 19 по 21 березня бранців утримували без їжі та води в антисанітарних умовах. Охоронника катували, а потім, непритомного, кинули до ями для свердловинного обладнання, яку закрили металевою кришкою. Туди ж кинули й двох інших ув’язнених.
Один чоловік утік, двоє - безвісти зниклі
- Одному з чоловіків вдалося втекти та дати свідчення. За його словами, працівник поліції охорони помер від отриманих побоїв.
- Після деокупації тіло закатованого не знайшли.
- Так само безвісти зниклим вважається третій цивільний, якого ув’язнили російські воєнні злочинці.
Гнап про масові катування до смерті у Скелі.
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!
У Вінницькому ТЦК спростували інформацію про порушення умов утримання військовозобов'язаних
І в чому суть спростування? Всі бачили фото.. І законодавства, яке дозволяє таке робити, немає.. Тому в Івано-Франківську вже вирішили, що краще промовчати..
Так ще й скеля спростовує, що вона м'ясний полк. Якийсь офіцер невдало строїть дурника - так, наркоманів повний полк і хворих, чогось купа придатних для тилу в бойовому підрозділі, але то не вони винні, а ВЛК, а вони, виявляється, допомагають наркоманам позбутися залежності (коли забирають їх з офіційної ЗПТ), правда, ломка в них і не всі переживають те "лікування", і купа свідчень, що катують, навіть у цензурованому відліку показували, прив'язують людей до дерев і лупцюють шлангами і відправляють на смерть нездатних воювати..