Катували та тримали у ямі цивільних під час окупації Київщини - двом військовим РФ повідомлено про підозру, - Нацполіція

Правоохоронці повідомили про воєнний злочин РФ у селі Богданівка: окупанти катували та незаконно утримували трьох цивільних, один із яких загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

"Військовослужбовці рф 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу збройних сил російської федерації (в/ч 89547) під час тимчасової окупації села Богданівка незаконно позбавили волі місцевих мешканців", - ідеться в повідомленні.

Один із них виявився вільнонайманим працівником поліції охорони. Він перебував у своєму будинку в цивільному одязі. Загарбники побили його та силою затягли до підвального приміщення, де утримували ще двох цивільних.

Кинули у яму трьох людей

З 19 по 21 березня бранців утримували без їжі та води в антисанітарних умовах. Охоронника катували, а потім, непритомного, кинули до ями для свердловинного обладнання, яку закрили металевою кришкою. Туди ж кинули й двох інших ув’язнених.

Один чоловік утік, двоє - безвісти зниклі

Одному з чоловіків вдалося втекти та дати свідчення. За його словами, працівник поліції охорони помер від отриманих побоїв.

Після деокупації тіло закатованого не знайшли.

Так само безвісти зниклим вважається третій цивільний, якого ув’язнили російські воєнні злочинці.

