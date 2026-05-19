Пытали и держали в яме гражданских во время оккупации Киевщины - двум военным РФ сообщено о подозрении, - Нацполиция

Правоохранители сообщили о военном преступлении РФ в селе Богдановка: оккупанты пытали и незаконно удерживали троих гражданских, один из которых погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Военнослужащие РФ 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации (в/ч 89547) во время временной оккупации села Богдановка незаконно лишили свободы местных жителей", - говорится в сообщении.

Один из них оказался наемным сотрудником полиции охраны. Он находился в своем доме в гражданской одежде. Захватчики избили его и силой затащили в подвальное помещение, где удерживали еще двух гражданских.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура идентифицировала российского военного, который пытал судью во время оккупации Харьковщины: ему сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Бросили в яму трех человек

С 19 по 21 марта пленников удерживали без еды и воды в антисанитарных условиях. Охранника пытали, а затем, когда он потерял сознание, бросили в яму для скважинного оборудования, которую закрыли металлической крышкой. Туда же бросили и двух других заключенных.

Один мужчина сбежал, двое без вести пропали

Одному из мужчин удалось сбежать и дать показания. По его словам, сотрудник полиции охраны скончался от полученных побоев.

После деоккупации тело замученного не нашли.

Также без вести пропавшим считается третий гражданский, которого заключили в тюрьму российские военные преступники.

Читайте также: Российский оккупант получил 12 лет за пытки гражданских лиц в Харьковской области