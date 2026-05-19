Пытали и держали в яме гражданских во время оккупации Киевщины - двум военным РФ сообщено о подозрении, - Нацполиция
Правоохранители сообщили о военном преступлении РФ в селе Богдановка: оккупанты пытали и незаконно удерживали троих гражданских, один из которых погиб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции.
"Военнослужащие РФ 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации (в/ч 89547) во время временной оккупации села Богдановка незаконно лишили свободы местных жителей", - говорится в сообщении.
Один из них оказался наемным сотрудником полиции охраны. Он находился в своем доме в гражданской одежде. Захватчики избили его и силой затащили в подвальное помещение, где удерживали еще двух гражданских.
Бросили в яму трех человек
С 19 по 21 марта пленников удерживали без еды и воды в антисанитарных условиях. Охранника пытали, а затем, когда он потерял сознание, бросили в яму для скважинного оборудования, которую закрыли металлической крышкой. Туда же бросили и двух других заключенных.
Один мужчина сбежал, двое без вести пропали
- Одному из мужчин удалось сбежать и дать показания. По его словам, сотрудник полиции охраны скончался от полученных побоев.
- После деоккупации тело замученного не нашли.
- Также без вести пропавшим считается третий гражданский, которого заключили в тюрьму российские военные преступники.
