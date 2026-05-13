Прокуратура идентифицировала российского военного, который пытал судью во время оккупации Харьковщины: ему сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ
32-летнему командиру подразделения Росгвардии с позывным "Беркут", которого следствие считает причастным к пыткам судьи во время оккупации Харьковской области, предъявлено подозрение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 32-летнему командиру подразделения Росгвардии, причастному к пыткам судьи одного из местных судов Харьковщины во время оккупации области.
Преступление оккупанта
По данным следствия, в июне 2022 года оккупанты пытались заставить судью сотрудничать с оккупационными властями. Мужчину похищали, возили в застенки в здании райотдела полиции, избивали, угрожали оружием и требовали поддержать оккупационный режим.
Во время одного из нападений российские военные ворвались в квартиру потерпевшего, избили его и ограбили жилище.
"Отняв у меня паспорта, эти оккупанты сказали, что внесли меня в списки невыездных, которые будут у военных и на их блокпостах. Мол, если я попытаюсь сбежать из города, то меня поймают, бросят в подвал или расстреляют сразу на месте", — рассказал пострадавший.
Впоследствии судью вывезли на дачу, где снова пытали, стреляли над головой и угрожали расправой.
Российскому военному инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.
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