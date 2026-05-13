РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7220 посетителей онлайн
Новости Фото Военные преступления россиян Расследование военных преступлений РФ
1 136 3

Прокуратура идентифицировала российского военного, который пытал судью во время оккупации Харьковщины: ему сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

32-летнему командиру подразделения Росгвардии с позывным "Беркут", которого следствие считает причастным к пыткам судьи во время оккупации Харьковской области, предъявлено подозрение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 32-летнему командиру подразделения Росгвардии, причастному к пыткам судьи одного из местных судов Харьковщины во время оккупации области.

Преступление оккупанта

По данным следствия, в июне 2022 года оккупанты пытались заставить судью сотрудничать с оккупационными властями. Мужчину похищали, возили в застенки в здании райотдела полиции, избивали, угрожали оружием и требовали поддержать оккупационный режим.

Во время одного из нападений российские военные ворвались в квартиру потерпевшего, избили его и ограбили жилище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самой младшей жертве сексуального насилия со стороны военных РФ было 4 года, — Лубинец

"Отняв у меня паспорта, эти оккупанты сказали, что внесли меня в списки невыездных, которые будут у военных и на их блокпостах. Мол, если я попытаюсь сбежать из города, то меня поймают, бросят в подвал или расстреляют сразу на месте", — рассказал пострадавший.

Впоследствии судью вывезли на дачу, где снова пытали, стреляли над головой и угрожали расправой.

Российскому военному инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Читайте: Более 80% всех преступлений, совершенных россиянами на территории Украины, расследует СБУ, – Хмара

В Харьковской области идентифицировали российского военного, который пытал судью во время оккупации
В Харьковской области идентифицировали российского военного, который пытал судью во время оккупации
В Харьковской области идентифицировали российского военного, который пытал судью во время оккупации
В Харьковской области идентифицировали российского военного, который пытал судью во время оккупации

Автор: 

пытки (983) судья (2728) Харьковская область (3086)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 