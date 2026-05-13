Прокуратура ідентифікувала російського військового, який катував суддю під час окупації Харківщини: йому повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру 32-річному командиру підрозділу росгвардії з позивним "Беркут", якого слідство вважає причетним до катування судді під час окупації Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 32-річному командиру підрозділу росгвардії, причетному до катування судді одного з місцевих судів Харківщини під час окупації області.
Злочин окупанта
За даними слідства, у червні 2022 року окупанти намагались змусити суддю співпрацювати з окупаційною владою. Чоловіка викрадали, возили до катівні в будівлі райвідділу поліції, били, погрожували зброєю та вимагали підтримати окупаційний режим.
Під час одного з нападів російські військові увірвалися до квартири потерпілого, побили його та пограбували помешкання.
"Відібравши у мене паспорти, ці окупанти сказали, що внесли мене у списки невиїзних, які будуть у військових і на їхніх блокпостах. Мовляв, якщо я спробую втекти з міста, то мене спіймають, кинуть у підвал або розстріляють одразу на місці", - розповів потерпілий.
Згодом суддю вивезли на дачу, де знову катували, стріляли над головою та погрожували розправою.
Російському військовому інкримінують порушення законів та звичаїв війни.
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