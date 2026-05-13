Прокуратура ідентифікувала російського військового, який катував суддю під час окупації Харківщини: йому повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру 32-річному командиру підрозділу росгвардії з позивним "Беркут", якого слідство вважає причетним до катування судді під час окупації Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 32-річному командиру підрозділу росгвардії, причетному до катування судді одного з місцевих судів Харківщини під час окупації області.

Злочин окупанта

За даними слідства, у червні 2022 року окупанти намагались змусити суддю співпрацювати з окупаційною владою. Чоловіка викрадали, возили до катівні в будівлі райвідділу поліції, били, погрожували зброєю та вимагали підтримати окупаційний режим.



Під час одного з нападів російські військові увірвалися до квартири потерпілого, побили його та пограбували помешкання.

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"Відібравши у мене паспорти, ці окупанти сказали, що внесли мене у списки невиїзних, які будуть у військових і на їхніх блокпостах. Мовляв, якщо я спробую втекти з міста, то мене спіймають, кинуть у підвал або розстріляють одразу на місці", - розповів потерпілий.

Згодом суддю вивезли на дачу, де знову катували, стріляли над головою та погрожували розправою.



Російському військовому інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

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