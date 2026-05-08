Понад 80% всіх злочинів, які росіяни вчинили на території України, розслідує СБУ, – Хмара

Служба безпеки України розслідує понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф. У них досліджується 80% всіх злочинів, які росіяни вчинили на території України за час вторгнення, разом з обстрілами енергетичної інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення тільки по нафтогазовій інфраструктурі ворог здійснив 596 таких ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара під час свого виступу на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення".

"Слідчі СБУ системно працюють над тим, щоб встановити винних. За кожним ударом стоять конкретні імена і прізвища. Тому наше завдання – не лише зафіксувати наслідки атак по критичній інфраструктурі та довести їхній системний характер, а й встановити виконавців, командирів та організаторів. І потім – притягнути їх до відповідальності. СБУ робить і робитиме все можливе, щоб знайти і покарати винних", – підкреслив очільник Служби.

Як відбувається розслідування

Для цього СБУ на постійній основі збирає, перевіряє та систематизує доказову базу. Надалі ці матеріали скеровуються до суду. Вони також інтегруються у міжнародні механізми, зокрема у процеси Міжнародного кримінального суду. У подальшому матеріали стають основою для ухвалення рішень про застосування санкцій щодо осіб і структур, причетних до агресії проти України. Станом на зараз понад тисяча росіян отримали підозру у скоєнні воєнних злочинів.

Удари рф по критичній інфраструктурі

Євгеній Хмара також наголосив, що ворог систематично бив по об’єктах, від яких залежить життєдіяльність насамперед цивільного населення. Зокрема, під атаками рф опинялися підприємства, які забезпечували громадян опаленням, газом, водопостачанням.

"Пошкодження одного такого інфраструктурного вузла може порушити функціонування всіх пов’язаних із ним систем. Саме в цьому полягає логіка ворога: критична інфраструктура використовується як точка впливу на стійкість суспільства, базові умови життя, відчуття безпеки та здатність цивільного населення витримувати тривалу війну", – зазначив Євгеній Хмара.

За словами т.в.о. Голови Служби, удари рф по критичній інфраструктурі України мають оцінюватися як системна політика терору проти українського народу.

"Ці удари не паралізували українську армію і не зупинили логістику фронту. Їхній очевидний наслідок інший – створення гуманітарного тиску на цивільне населення, насамперед у зимовий період", – сказав на завершення виступу Хмара.